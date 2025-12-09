Volodymyr Zelensky se niega a ceder territorio ucraniano a Rusia

Roma - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió el martes con el Papa cerca de Roma, mientras seguía recabando el apoyo europeo para Ucrania al tiempo que resistía la presión de Estados Unidos para alcanzar un doloroso compromiso con Rusia.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas en un chat de WhatsApp, Zelensky reafirmó su firme negativa a ceder ningún territorio, afirmando que “está claro que no queremos ceder nada”, aunque “los estadounidenses buscan hoy un compromiso, voy a ser sincero”.

“Sin duda, Rusia insiste en que cedamos territorios”, dijo en el mensaje a última hora del lunes. “Según la ley no tenemos tal derecho. Según la ley de Ucrania, nuestra constitución, el derecho internacional y, para ser francos, tampoco tenemos derecho moral”.

El presidente ucraniano se reunió a primera hora del martes con el papa León XIV en Castel Gandolfo, residencia papal a las afueras de Roma, y más tarde se entrevistará con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El Vaticano dijo que León “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera.”

La Santa Sede ha intentado mantenerse neutral en la guerra, al tiempo que ofrecía solidaridad y ayuda a lo que denomina el pueblo “mártir” de Ucrania. León se ha reunido ya tres veces con Zelensky y ha hablado por teléfono al menos una vez con el presidente ruso Vladimir Putin. El papa estadounidense ha pedido un alto el fuego y ha instado a Rusia en particular a hacer gestos para promover la paz.

El lunes, Zelensky mantuvo conversaciones en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para reforzar la mano de Ucrania en medio de la creciente impaciencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

La presión de Trump

Los negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeron el sábado tres días de conversaciones para tratar de reducir las diferencias sobre la propuesta de paz de la administración estadounidense.

Uno de los principales escollos del plan es la sugerencia de que Kiev debe ceder el control de la región de Donbás, en el este de Ucrania, a Rusia, que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio, aunque no todo. Ucrania y sus aliados europeos se han resistido firmemente a la idea de ceder territorio.

En un intercambio con periodistas el domingo por la noche, Trump pareció frustrado con Zelensky, afirmando que el líder ucraniano “aún no ha leído la propuesta.”

Trump ha tenido una relación fría y caliente con Zelensky desde que ganó un segundo mandato, insistiendo en que la guerra fue un despilfarro del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin a un conflicto de casi cuatro años.

Donald Trump opina que Putin no quiere poner fin a la guerra en Ucrania El presidente de Estados Unidos y Zelensky tuvieron una breve reunión durante el funeral del papa en el Vaticano.

Zelensky dijo el lunes que Trump “ciertamente quiere poner fin a la guerra. ... Sin duda, tiene su propia visión. Vivimos aquí, desde dentro vemos detalles y matices, percibimos todo mucho más profundamente, porque esta es nuestra patria.”

Dijo que el actual plan de paz de Estados Unidos difiere de las versiones anteriores en que ahora tiene 20 puntos, frente a 28, después de que, según él, se eliminaran algunos “puntos anti-ucranianos obvios”.

Los europeos respaldan a Ucrania

Starmer, Macron y Merz respaldaron firmemente a Kiev, y el líder del Reino Unido dijo el lunes que el impulso a la paz estaba en una “etapa crítica”, y subrayó la necesidad de “un alto el fuego justo y duradero.”

Merz, por su parte, se mostró “escéptico” sobre algunos detalles de los documentos publicados por Estados Unidos. Por eso estamos aquí“, dijo. “Los próximos días (...) podrían ser decisivos para todos nosotros”.

Los líderes europeos están trabajando para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de volver a atacar. Trump no ha dado garantías explícitas en público.

Zelensky y sus aliados europeos han acusado repetidamente a Putin de ralentizar las conversaciones para seguir adelante con la invasión, mientras sus fuerzas avanzan a paso lento y constante y oleadas de misiles y aviones no tripulados bombardean las infraestructuras ucranianas.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania han declarado que Rusia disparó anoche 110 drones de diversos tipos por todo el país. Las defensas aéreas neutralizaron 84 drones y otros 24 alcanzaron sus objetivos.

Varias regiones de Ucrania sufrieron apagones de emergencia el martes debido a los ataques previos de Rusia a la infraestructura energética, según el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

Ucrania, a su vez, continuó sus ataques con drones contra Rusia.

Las defensas aéreas rusas destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada, informó el martes el Ministerio de Defensa de Rusia. En Chuvashia, una región a unos 900 kilómetros al noreste de la frontera con Ucrania, el ataque dañó edificios residenciales e hirió a nueve personas, dijo el gobernador local Oleg Nikolayev en una declaración en línea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo un ataque con drones contra una terminal de gas licuado de petróleo en el puerto de Temryuk, en la región rusa de Krasnodar, el 5 de diciembre, según un funcionario con conocimiento de la operación que habló con The Associated Press.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, dijo que la huelga provocó un gran incendio en las instalaciones. Más de 20 tanques de almacenamiento de GLP ardieron durante más de tres días. El ataque también dañó vagones cisterna de ferrocarril, un tanque intermedio de repostaje y un bastidor de carga y descarga.

