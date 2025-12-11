Volodymyr Zelensky inicia diálogo urgente con 30 países en busca del fin de la guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenía previsto mantener conversaciones urgentes el jueves con dirigentes y funcionarios de unos 30 países que apoyan los esfuerzos de Kiev por obtener condiciones justas para poner fin a la guerra con Rusia.

Se espera que los dirigentes de Alemania, Gran Bretaña y Francia participen por videoconferencia en la reunión de los aliados de Ucrania, denominada Coalición de Voluntarios.

Zelensky indicó que las conversaciones se organizaron apresuradamente, ya que los funcionarios de Kiev se esfuerzan por evitar verse acorralados por las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo rápido. Los gobiernos europeos están tratando de ayudar a dirigir las negociaciones de paz porque dicen que su propia seguridad está en juego.

Trump dijo el miércoles que él y los líderes europeos discutieron las propuestas por teléfono en “términos bastante fuertes”, añadiendo que Zelensky “tiene que ser realista” sobre la posición de su país en un plan de paz que cedería territorio ucraniano a Rusia. No dio más detalles.

El último esfuerzo de Trump por negociar un acuerdo está llevando más tiempo del que quería. Inicialmente fijó un plazo estricto para que Kiev aceptara su plan de paz antes de Acción de Gracias. Los anteriores plazos de Washington para llegar a un acuerdo de paz también han pasado sin lograr ningún avance.

Rusia también quiere demostrar a Trump que está comprometida con sus esfuerzos de paz, con la esperanza de evitar nuevas sanciones estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que Rusia ha transmitido a Washington “propuestas adicionales... relativas a las garantías de seguridad colectiva” que Ucrania y Europa dicen que son necesarias para disuadir futuras agresiones.

“Entendemos que, al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania”, dijo Lavrov. No ofreció detalles de las propuestas del Kremlin.

Mientras tanto, Ucrania lanzó durante la noche uno de sus mayores ataques con drones de los casi cuatro años de guerra, lo que obligó a interrumpir durante siete horas los vuelos de entrada y salida de los cuatro aeropuertos de Moscú. Los aeropuertos de otras ocho ciudades rusas también sufrieron restricciones, según informó el jueves la autoridad rusa de aviación civil Rosaviatsia.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las defensas aéreas interceptaron 287 drones ucranianos sobre varias regiones rusas.

La exhibición de la capacidad militar ucraniana para golpear en lo más profundo de Rusia pareció contrarrestar el argumento del Kremlin de que su invasión es abrumadora para su vecino más pequeño.

Según los analistas, el presidente ruso Vladimir Putin quiere dar la impresión de que negocia desde una posición de fuerza. Pero desde que lanzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia solo ha capturado alrededor del 20% de Ucrania.

Hay indicios de que las negociaciones están llegando a una encrucijada. Las conversaciones se encuentran en “un momento crítico”, dijeron los líderes europeos en una declaración el miércoles.

La próxima semana, Ucrania se coordinará con los países europeos a nivel bilateral, declaró Zelensky a última hora del miércoles.

“Ucrania está trabajando con rapidez”, afirmó.