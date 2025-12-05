Putin y Modi abordarán los lazos comerciales y de defensa entre Rusia e India

Nueva Delhi - El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá conversaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, el viernes en una cumbre anual destinada a ampliar los lazos comerciales y de defensa, mientras Estados Unidos presiona a Nueva Delhi para que revise su asociación de décadas con Moscú.

La 23ª Cumbre Rusia-India se celebra en un momento crucial en el que Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz en Ucrania y busca la cooperación mundial. Pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi por equilibrar las relaciones con Moscú y Washington mientras se recrudece la guerra en Ucrania, que dura ya casi cuatro años.

Putin fue recibido el jueves por Modi en el aeropuerto de Nueva Delhi, quien le dio un abrazo de oso y un apretón de manos con el gusto de un viejo amigo.

Según funcionarios indios implicados en la preparación de la cumbre, la agenda incluye conversaciones sobre defensa, energía y movilidad laboral.

PUBLICIDAD

Líderes esbozan la ampliación de los lazos entre Rusia e India

En su discurso de apertura antes de las conversaciones de la cumbre, Putin dijo que había informado a Modi sobre la guerra en Ucrania y los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Agradeció a Modi su atención a la guerra y sus “esfuerzos encaminados a resolver la situación”, al tiempo que calificó de históricos y profundos los lazos entre Rusia y la India.

El líder ruso dijo que los dos países han hecho progresos significativos en los últimos años, con un crecimiento de sus economías que ha llevado a la expansión de la cooperación en tecnología, aviación, espacio e inteligencia artificial.

“Tenemos una relación de gran confianza en lo que se refiere a la cooperación técnico-militar. Tenemos la intención de avanzar en todos estos ámbitos”, añadió Putin.

Modi, por su parte, abogó por ampliar las relaciones financieras entre India y Rusia. “Espero que llevemos adelante nuestra reunión con resultados tan positivos”, afirmó.

Modi hizo hincapié en la necesidad de una “hoja de ruta para la paz” y dijo que esperaba que el mundo se viera pronto libre de las tensiones actuales.

“India no es neutral. India está del lado de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos por la paz. Estamos hombro con hombro con respecto a la paz”, añadió.

Estados Unidos quiere alejar a la India de Rusia

Aunque la India ha mantenido históricamente profundos lazos con Rusia, los críticos afirman que la visita de Putin podría tensar las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos y podría poner en peligro las negociaciones de importantes acuerdos comerciales con ambos, que se consideran fundamentales para las exportaciones de la India.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles sobre los productos indios al 50% en agosto, citando los descuentos de Nueva Delhi en el petróleo ruso. India ha sido el segundo mayor importador de crudo ruso después de China.

Estados Unidos afirma que las compras de petróleo ruso contribuyen a financiar la maquinaria bélica de Moscú. En octubre, Estados Unidos sancionó a dos de los mayores productores de petróleo de Moscú para obligar a países como India a reducir sus importaciones. Funcionarios indios han dicho que Nueva Delhi siempre ha acatado las sanciones internacionales y que lo haría también en el caso de las compras de petróleo ruso.

India y Estados Unidos se fijaron el objetivo de cerrar el primer tramo de un acuerdo comercial en otoño, pero el acuerdo aún no se ha producido en medio de tensiones en las relaciones.

India también está en la fase final de las conversaciones sobre un acuerdo comercial con la UE, que considera la guerra de Rusia en Ucrania una gran amenaza.

La visita de Putin a la India, “dado el momento y el contexto geopolítico, subraya la cuerda floja estratégica de Nueva Delhi entre Occidente y el resto, principalmente Rusia”, declaró Praveen Donthi, analista principal del International Crisis Group.

Donthi afirmó que la inclinación de India hacia Rusia se remonta a la Guerra Fría y persiste a pesar de su posición oficial de no alineada. “El cambio significativo ahora es su deseo de ser al mismo tiempo un socio estratégico de Estados Unidos, lo que supondrá un reto diplomático”, añadió.

PUBLICIDAD

Ampliación de la defensa y el comercio

En su reunión con Putin, es probable que Modi presione para acelerar la entrega de otros dos sistemas rusos de misiles tierra-aire S-400. Ya ha recibido tres en virtud de un acuerdo de 2018 por valor de unos 5.400 millones de dólares. El retraso ha estado vinculado a interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra en Ucrania.

Ambas partes firmaron en febrero un pacto para mejorar la cooperación militar, los ejercicios, las escalas portuarias, la ayuda en caso de catástrofe y el apoyo logístico. La Duma Estatal de Moscú lo ratificó antes de la visita de Putin a la India.

También se esperan conversaciones sobre la modernización de los cazas Su-30MKI de fabricación rusa y la aceleración de las entregas de material militar crítico.

También se espera que el comercio sea un punto importante en las conversaciones.

El comercio bilateral entre ambos países se situó en 68,700 millones de dólares en el último ejercicio fiscal finalizado en marzo, y el objetivo es elevarlo a 100,000 millones de dólares para 2030. El comercio está muy sesgado a favor de Rusia, con profundos déficits para la India, que está tratando de superar impulsando las exportaciones.

India desea aumentar sus exportaciones de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles a Rusia y busca la eliminación de barreras no arancelarias. Nueva Delhi también desea que Moscú le suministre fertilizantes a largo plazo.

Otra área clave en la que se espera que ambos países ultimen un acuerdo es la seguridad y la regulación de la migración de trabajadores cualificados indios a Rusia.

PUBLICIDAD

Putin visitó India por última vez en 2021. Modi estuvo en Moscú el año pasado, y ambos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

___