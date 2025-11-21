Opinión
21 de noviembre de 2025
84°ligeramente nublado
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vladimir Putin afirma que recibió el plan de paz y puede ser base de arreglo pacífico “definitivo”

Aseguró que el nuevo plan de 28 puntos es una versión “actualizada” de una iniciativa de Donald Trump

21 de noviembre de 2025 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Putin visita puesto de mando de las Fuerzas Conjuntas.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes que ha recibido el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo”.

“Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense”, dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Putin aseguró que el nuevo plan de 28 puntos es una versión “actualizada” de una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que fue abordada por los líderes de Rusia y Estados Unidos antes incluso de su reunión en Alaska en agosto pasado.

“El plan de paz del presidente Trump para solucionar la situación en Ucrania se discutió antes de la reunión en Alaska. Durante esta discusión preliminar, la parte estadounidense nos pidió que hiciéramos ciertas concesiones y, como ellos mismos dijeron, que mostráramos flexibilidad”, declaró el líder ruso.

Al respecto, agregó que durante su encuentro con Trump en Anchorage el 15 de agosto la parte rusa confirmó que “a pesar de ciertas dificultades e inconvenientes”, Moscú está preparado a mostrar la flexibilidad que se le requiere.

Posteriormente, Rusia informó a todos sus socios y amigos sobre estas conversaciones y “todos como uno apoyaron los posibles acuerdos”, aseguró Putin.

No obstante, después de Alaska en las negociaciones con Estados Unidos hubo una pausa que, según el jefe del Kremlin, se debió a la negativa de Kiev de aceptar las propuestas de Trump.

“Sabemos que esto se debe al rechazo de facto de Ucrania al plan de paz propuesto por el presidente Trump. Creo que precisamente por eso se publicó la nueva versión, un plan actualizado de 28 puntos”, apuntó.

A la vez, la nueva versión también es rechazada por Ucrania, dijo Putin, quien afirmó que Kiev y sus aliados europeos aún quieren conseguir una derrota estratégica de Rusia.

“Lo más probable es que esta postura esté relacionada con la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla”, aseguró, y recordó las recientes conquistas territoriales rusas, incluida la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov.

Putin advirtió de que en el caso de persistir en el rechazo de las propuestas de Trump, las autoridades ucranianas verán como “los sucesos en Kúpiansk se repiten inevitablemente en otras zonas clave del frente”.

Con todo, el líder ruso insistió en que el nuevo plan de Trump requiere de un “análisis exhaustivo”.

“Como he dicho en repetidas ocasiones, estamos dispuestos a dialogar y a resolver los problemas pacíficamente. Esto requiere, por supuesto, un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto por Estados Unidos. Estamos preparados para ello”, recalcó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió horas antes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que continuar la guerra “carece de sentido” y, además, es “peligroso” para su gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar “ahora mismo” un arreglo pacífico.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

