Donald Trump dice que le gustaría tener la reunión con Vladimir Putin en Hungría

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Hungría para encontrar una solución a la guerra de Ucrania pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin.

“Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest”, aseguró Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El pasado mes de octubre, el estadounidense anunció, tras una llamada con el líder ruso, que ambos se reunirían en la capital húngara para encontrar una forma de acabar con el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, el encuentro, para el que nunca se llegó a concretar una fecha, fue aplazado indefinidamente porque la Casa Blanca no tenía garantías de que fuese a resultar provechoso después de una llamada entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov.

“La disputa fundamental es que ellos simplemente no quieren parar todavía (la guerra). Yo creo que lo harán”, dijo Trump preguntado por el motivo por el que se canceló la reunión.

“Creo que esto ha tenido un gran impacto en Rusia, un gran impacto en ambos países, obviamente, pero ha tenido un gran impacto (en Rusia)“, añadió.

Por su parte, Orbán, quien mantiene buenas relaciones con Moscú, aseguró que su Gobierno y el de Trump son “los únicos pro paz”.