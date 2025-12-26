Opinión
Volodymyr Zelensky habla con “aliados europeos” de cara a reunión clave en Estados Unidos

El presidente de Ucrania se reunirá este domingo con el líder republicano, Donald Trump, en un esfuerzo por lograr la paz

26 de diciembre de 2025 - 3:48 PM

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen reciente. (SERGEY DOLZHENKO)
Por Agencia EFE
Berlín - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, abordó este viernes con varios de sus aliados europeos los esfuerzos diplomáticos necesarios para alcanzar la paz en Ucrania, después de anunciar que el fin de semana viajará a Estados Unidos para reunirse con el líder estadounidense Donald Trump.

En sus redes sociales, Zelensky informó de conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

También conversó este viernes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“En los próximos días, hay mucho que se puede alcanzar tanto a nivel bilateral entre Ucrania y Estados Unidos como con nuestros socios de la Coalición de Voluntarios”, dijo el presidente y agregó que “ahora mismo, es Rusia la que está remoloneando e intentando perder tiempo en las negociaciones”.

“Ucrania nunca ha sido y nunca será un obstáculo a la paz y seguiremos trabajando eficientemente para garantizar que todos los documentos necesarios están preparados lo antes posible”, afirmó en relación a la propuesta de paz de 20 puntos que están elaborando de forma conjunta Kiev y Washington.

En sus publicaciones, Zelensky subrayó la importancia de coordinar posiciones y de actuar de forma conjunta con los Estados europeos de cara a un posible proceso de paz.

Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump, probablemente el próximo domingo 28 de diciembre, para debatir el borrador del plan de paz que Zelensky hizo público esta semana, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
