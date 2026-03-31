Rescatan de cancha de Moca a perro amarrado, abandonado y con heridas en su cuerpo

Un perro abandonado, maltratado y amarrado fue rescatado en la noche de este lunes en la cancha de baloncesto del barrio Cuchillas, en las parcelas Limón, en el municipio de Moca, informó la Policía.

Según señala el informe preliminar, el agente Iván Martínez, coordinador de la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, del área de Aguadilla, llegó hasta el lugar luego de haber sido alertado sobre la situación.

Allí encontró a un perro de la raza Belgian Malinois encadenado a un árbol, con muy poca movilidad y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Este perro de la raza Belgian Malinois, se encontraba herido y atado a un árbol en la cancha de las parcelas Limón del barrio Cuchillas, en Moca. (Suministrada por la Policía)

El can fue transportado a la clínica Care Center Veterinary, en Canóvanas, donde fue atendido y posteriormente la fundación Ángeles Sin Voz se hizo cargo de él.

“El cuidado y respeto hacia los animales es responsabilidad de todos. Protegerlos, brindarle alimentos, atención y un entorno seguro es fundamental para su bienestar. Fomentar el amor y la compasión hacia los animales contribuye a formar comunidades más consientes, solidarias y respetuosas con toda forma de vida”, indica el informe de novedades de la Uniformada.

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La Ley 154 de2008, también conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales de Puerto Rico”, establece las normas para el trato humano de los animales, reconociéndolos como seres sintientes y no como objetos.