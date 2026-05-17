Las más leídas del fin de semana: celebración del aniversario de Fast & Furious y el alivio contributivo

La celebración del aniversario de “Fast & Furious” al igual que el anuncio de cuándo comenzarían a llegar los pagos del alivio contributivo son algunas de las noticias más leídas del fin de semana.

De igual forma resaltaron el anuncio de Natti Natasha como embajadora de Off-White Puerto Rico y el lanzamiento de la marca de ropa de Bad Bunny “Benito Antonio” en Zara.

Estas son las cinco noticias más leídas del fin de semana:

Vin Diesel vivió una noche especialmente emotiva durante la proyección de aniversario de “Fast & Furious” en el Festival de Cannes, donde la saga celebró 25 años desde el estreno de su primera película.

El festival francés organizó una proyección de medianoche de la primera entrega de la saga de 10 películas.

El actor se conmovió hasta las lágrimas al recordar a Paul Walker, su compañero y amigo, frente a un público que les dedicó una larga ovación de pie.

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1 / 10 | En imágenes: el encuentro entre Vin Diesel y la hija de Paul Walker que conmovió en Cannes. Vin Diesel vivió una noche especialmente emotiva durante la proyección de aniversario de "Fast & Furious" en el Festival de Cannes, donde la saga celebró 25 años desde el estreno de su primera película. - Scott A Garfitt 1 / 10 En imágenes: el encuentro entre Vin Diesel y la hija de Paul Walker que conmovió en Cannes Vin Diesel vivió una noche especialmente emotiva durante la proyección de aniversario de "Fast & Furious" en el Festival de Cannes, donde la saga celebró 25 años desde el estreno de su primera película. Scott A Garfitt Compartir

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, aseguró que la agencia está preparada para desembolsar la mayoría de los pagos del alivio contributivo en los próximos 16 días.

Aunque no se aventuró a precisar qué día específico comenzarían los pagos, el titular de Hacienda mencionó que su intención es dar un tiempo razonable para que los contribuyentes que no tengan su cuenta registrada en SURI pudieran hacerlo.

“Hemos trabajado para eso y tenemos muchísima experiencia en programas de esta naturaleza de envío de incentivos económicos de esta naturaleza a la ciudadanía. A mí eso no me preocupa, el trabajo lo hemos hecho”, indicó Pantoja en el pódcast Página Abierta.

La música, la moda y el empoderamiento son palabras que definen a la cantante dominicana Natti Natasha, quien se estrenó la noche del miércoles como embajadora oficial de la marca Off-White Puerto Rico.

En medio de la celebración en The Mall of San Juan, la artista conversó con El Nuevo Día sobre la nueva colección Primavera/Verano 2026, el estilo que la representa como una de las artistas urbanas más influyentes del género, así como su faceta más personal como empresaria y madre de dos niñas.

“La colección conecta la música con la moda, y eso es algo que anteriormente no se había visto.... Esa conexión como artista la sentí muy personal, y poder ser embajadora de una marca así, que yo admiraba muchísimo, es un sueño hecho realidad. Poder escoger la ropa, ir a los ‘fashion weeks’… es como una niña cuando es fanática de algo y por fin lo está logrando”, comentó con emoción ante esta nueva faceta, con la cual dijo sentirse sumamente identificada y con deseos de expandirla a su tierra natal, República Dominicana.

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1 / 15 | Natti Natasha es la nueva embajadora de Off-White Puerto Rico. Natti Natasha, el productor Raphy Pina acompañados de Mireddys González y su hija, Jesaaelys Ayala en la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de Off-White Puerto Rico. - ch joseDEVILLEGAS 1 / 15 Natti Natasha es la nueva embajadora de Off-White Puerto Rico Natti Natasha, el productor Raphy Pina acompañados de Mireddys González y su hija, Jesaaelys Ayala en la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de Off-White Puerto Rico. ch joseDEVILLEGAS Compartir

Pérez Otero fue encontrado culpable por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

1 / 8 | Fotos: así llegó al Tribunal el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero para su vista de sentencia. El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero arribó al tribunal federal en Hato Rey para su vista de sentencia tras ser declarado culpable hace casi un año por cargos de soborno, conspiración y extorsión. - Carlos Rivera Giusti 1 / 8 Fotos: así llegó al Tribunal el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero para su vista de sentencia El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero arribó al tribunal federal en Hato Rey para su vista de sentencia tras ser declarado culpable hace casi un año por cargos de soborno, conspiración y extorsión. Carlos Rivera Giusti Compartir

El cantante de música urbana Bad Bunny llegó al centro comercial de Plaza las Américas para ver de primera mano cómo la tienda Zara se transformó para acomodar las piezas exclusivas de “Benito Antonio”, la nueva y esperada colección de ropa del artista, en colaboración con la famosa cadena de ropa española.

El concepto visual y la decoración del espacio se inspiraron en la estética creativa y el estilo personal del artista, transportando a los compradores directamente al universo de la estrella boricua. Luego de entrar al establecimiento, el exponente urbano causó revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo del local con las manos llenas de su propia mercancía, mientras era seguido por los presentes.

Ya Bad Bunny venía haciendo guiños con lo que sería “Benito Antonio”, pues el logotipo había sido revelado en otra instancia. Por ejemplo, estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala.