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¿Cuándo comenzarán a llegar los pagos del “Cheque para ti”? Esto respondió el secretario de Hacienda

Ángel Pantoja asegura que la agencia está lista y que espera completar la mayoría de los desembolsos en 16 días

15 de mayo de 2026 - 11:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, aclaró que aquellas personas que radicaron su planilla y no han recibido su reintegro, pudiera deberse a asuntos específicos y técnicos que evalúa personal de la agencia (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, aseguró que la agencia está preparada para desembolsar la mayoría de los pagos del alivio contributivo en los próximos 16 días.

Aunque no se aventuró a precisar qué día específico comenzarían los pagos, el titular de Hacienda mencionó que su intención era dar un tiempo razonable para que los contribuyentes que no tengan su cuenta registrada en SURI pudieran hacerlo.

“Hemos trabajado para eso y tenemos muchísima experiencia en programas de esta naturaleza de envío de incentivos económicos de esta naturaleza a la ciudadanía. A mí eso no me preocupa, el trabajo lo hemos hecho”, indicó Pantoja en el pódcast Página Abierta.

🎙️ ¿Cuándo llega el alivio contributivo? Esto es lo que dijo Hacienda
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El gobierno se prepara para comenzar a depositar los pagos del “Cheque para ti”

Pantoja aclaró que aquellas personas que radicaron su planilla y no han recibido su reintegro, pudiera deberse a asuntos específicos y técnicos que evalúa personal de la agencia y que en algunos casos conlleva trámites manuales.

No obstante, mencionó que estas personas recibirán el “Cheque para ti” luego de que se complete el procesamiento de su planilla y se les desembolse el reintegro.

“A esta fecha, persona que no haya recibido su reintegro es porque hay alguna situación en el procesamiento o hay que hacer una evaluación de las evidencias que se acompañan con la planilla para completar ese procesamiento. Hay algunos procesos que aún son manuales”, expresó Pantoja.

Por su parte, Johanna Rohena, asesora técnica del secretario de Hacienda, insistió que toda la información relacionada con el “Cheque para ti” se comunicará a través de la cuenta de SURI, incluido un desglose de cómo se calculó el incentivo.

“Todo lo que nosotros hacemos en cuanto a las contribuciones es a través de SURI, no va haber nada fuera de SURI para nosotros informarles a los contribuyente de este alivio contributivo. Así que es muy importante que accedan a su cuenta de SURI”, dijo Rohena a Página Abierta.

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“Cuando comience la emisión de los pagos a la persona le va a llegar una notificación de que ya realizamos el depósito o el envío (del alivio contributivo). Y, si quieren saber cómo fue que nosotros obtuvimos ese número, entran a su cuenta en SURI y van a ver el detalle de cómo fue que se calculó”, continuó la asesora.

Durante la conversación con Página Abierta el secretario repasó los requisitos específicos para cualificar, cuáles son algunas exenciones y aclaró algunos asuntos relacionados con la deducciones por menores de 18 años.

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Departamento de HaciendaSURIPlanillasPágina Abierta
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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