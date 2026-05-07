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Junta Fiscal aprueba el alivio contributivo único

Tras meses de negociaciones entre el gobierno y el ente federal, la medida beneficiaría entre 600,000 y 700,000 contribuyentes elegibles

7 de mayo de 2026 - 2:19 PM

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La gobernadora Jenniffer González Colón hizo el anuncio acompañada de los jefes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Los contribuyentes comenzarían a recibir el alivio contributivo antes que finalice este mes, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón confirmara este jueves que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el pago único.

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Según adelantó la mandataria, los desembolsos se harán cada dos semanas.

Al momento en que la primera ejecutiva hizo el anuncio, la JSF no había publicado ninguna comunicación oficial con su aval para que se utilicen unos $554 millones del Fondo General para el pago único a contribuyentes elegibles.

González Colón hizo el anuncio acompañada de los jefes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Hemos logrado la aprobación del cheque de parte de la JSF luego de meses de trabajo”, dijo González Colón. “Esta medida es 100% fiscalmente responsable”.

El Nuevo Día se comunicó con la Junta Fiscal para obtener una reacción, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta al respecto. Este diario supo supo que la JSF haría una publicación más tarde este jueves.

El pago será automático, la gente que radicó sus planillas estarán recibiendo un depósito y no se requiere un trámite adicional.

Según las proyecciones iniciales del Departamento de Hacienda, el alivio contributivo pudiera beneficiar entre 600,000 y 700,000 contribuyentes.

Desde febrero pasado, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 278 y desde mediados de marzo, tanto Mujica como González Colón y el secretario de Hacienda aseguraban que estaban cerca de una decisión, pero no fue hasta ahora que se aprobó.

Parte de lo que provocó la dilación en la decisión de la JSF fue que la medida no figuraba en el presupuesto del año fiscal 2026 y que había una serie de compromisos financieros que no podían verse comprometidos con el pago del alivio contributivo.

Al igual que hizo el exgobernador Pedro Pierluisi, el pago único fue la alternativa que negoció La Fortaleza ante la imposibilidad de aprobar un cambio a las tasas contributivas que aplican a individuos. La medida continúa bajo el análisis legislativo y que la JSF puso peros a la iniciativa por ser inconsistente con el plan fiscal vigente.

El ciclo contributivo cerró el pasado 15 de abril y, según los datos preliminares de Hacienda, se radicaron 1,244,715 planillas y se desembolsaron $2,049,182,311 en reintegros, correspondientes a 918,719 planillas reintegradas.

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Junta de Supervisión FiscalJenniffer GonzálezAsamblea LegislativaDepartamento de Hacienda
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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