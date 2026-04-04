Sangriento Sábado de Gloria en Caimito: hombre resulta herido de bala cerca de una gallera

La Policía de Puerto Rico investiga un caso de agresión agravada que terminó con un hombre herido de bala cerca de una gallera ubicada en la carretera 842, en el barrio Caimito, en el municipio de San Juan.

Según el reporte preliminar, una persona llamó a las 3:18 a.m. de este Sábado de Gloria al cuartel de Caimito para alertar sobre un hombre, de 36 años, que llegó herido de bala a una sala de emergencias en Caguas.

Ante la notificación, agentes de la Policía se movilizaron a la institución hospitalaria y entrevistaron a un hombre, residente de San Juan, que presentaba una herida con entrada y salida en su brazo izquierdo.

El hombre se encuentra en condición estable.