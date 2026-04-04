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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sangriento Sábado de Gloria en Caimito: hombre resulta herido de bala cerca de una gallera

El perjudicado llegó hasta una sala de emergencias para recibir asistencia médica, confirmó la Policía

4 de abril de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El occiso fue identificado como Xavier O. Acosta Reyes de 18 años, quien resultó herido de bala en el área del cuello, muriendo en el acto. (GFR Media)
Una imagen de archivo de una escena del crimen.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un caso de agresión agravada que terminó con un hombre herido de bala cerca de una gallera ubicada en la carretera 842, en el barrio Caimito, en el municipio de San Juan.

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Según el reporte preliminar, una persona llamó a las 3:18 a.m. de este Sábado de Gloria al cuartel de Caimito para alertar sobre un hombre, de 36 años, que llegó herido de bala a una sala de emergencias en Caguas.

Ante la notificación, agentes de la Policía se movilizaron a la institución hospitalaria y entrevistaron a un hombre, residente de San Juan, que presentaba una herida con entrada y salida en su brazo izquierdo.

El hombre se encuentra en condición estable.

El agente José González Alameda, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, evaluó el caso y no se descarta que continúe con la investigación correspondiente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCaimitoSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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