Tiroteo desde un vehículo en marcha: matan a hombre dentro de una casa en Guaynabo

Un hombre de 68 años fue asesinado en la noche del viernes en hechos ocurridos en la carretera 833, del barrio Santa Rosa III, en Guaynabo.

De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Al llegar, a los agentes se les indicó que el occiso se encontraba en la residencia cuando, desde un vehículo en movimiento, le realizaron varios disparos.

La víctima, identificada como José A. Rondón Pagán, fue transportada en un carro privado a una institución hospitalaria, donde el personal médico certificó la ausencia de signos vitales.

La Uniformada indicó que, al momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos.

En la escena, se ocuparon casquillos de bala de diferentes calibres. Además, varios vehículos resultaron con daños por impactos de bala.