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Capturan en el balneario de Vega Baja a uno de los más buscados de Aibonito: por caso de 2012

Contra Rubén Luna Rivera, de 46 años y residente en Naranjito, también pesaba una orden de arresto en la ciudad de Boston

4 de abril de 2026 - 1:33 PM

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Rubén Luna Rivera, de 46 años y residente en Naranjito. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados de Aibonito desde 2012 y que también era requerido por las autoridades en Boston, Massachusetts, fue arrestado el Viernes Santo en el área del balneario de Puerto Nuevo, en Vega Baja, confirmó la Policía.

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Según el informe preliminar, contra Rubén Luna Rivera, de 46 años y residente en Naranjito, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, específicamente por el delito de transporte y posesión de un arma de fuego sin licencia vigente.

Además, la Uniformada confirmó que Luna Rivera enfrenta otro cargo por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, un delito tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, por hechos ocurridos el 25 de noviembre del 2012 en Comerío.

El caso había sido presentado en ausencia ante el juez superior Arnaldo Castro, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, quien determinó causa por los cargos antes mencionados, fijó una fianza de $260,000 y expidió una orden de arresto contra Luna Rivera.

La orden de arresto fue diligenciada el Viernes Santo, luego de que el agente José Lasanta, adscrito a la División de Arrestos Especiales de Bayamón, llevara al imputado ante la jueza Miriam Stefan, quien ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón.

Rubén Luna Rivera, de 46 años y residente en Naranjito.
Rubén Luna Rivera, de 46 años y residente en Naranjito. (Suministrada)

Por otra parte, contra Luna Rivera, además, se encuentra vigente una orden de arresto de la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts por infracción a la Ley de Armas y tentativa de asesinato. Por tanto, la Policía confirmó que será extraditado.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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