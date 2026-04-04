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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan en el estado de Virginia a joven de 22 años reportada como desaparecida en Barceloneta

Azarel Otero Cardona había sido vista por última vez el 5 de marzo tras salir de su residencia en el barrio Magüeyes

4 de abril de 2026 - 12:03 PM

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La joven había sido reportada como desaparecida por su madre. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una joven de 22 años, que había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo en Barceloneta, fue localizada en buen estado de salud en el estado de Virginia, informaron las autoridades.

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Según la Policía, Azarel Otero Cardona fue encontrada el viernes, luego de que la Uniformada realizara gestiones de búsqueda tras su desaparición de su residencia en el barrio Magueyes, en la carretera PR-140, kilómetro 1.0.

Desde ese momento, se desconocía su paradero.

La joven había sido reportada como desaparecida por su madre.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarcelonetaPersonas desaparecidasVirginia
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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