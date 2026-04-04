Localizan en el estado de Virginia a joven de 22 años reportada como desaparecida en Barceloneta

Una joven de 22 años, que había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo en Barceloneta, fue localizada en buen estado de salud en el estado de Virginia, informaron las autoridades.

Según la Policía, Azarel Otero Cardona fue encontrada el viernes, luego de que la Uniformada realizara gestiones de búsqueda tras su desaparición de su residencia en el barrio Magueyes, en la carretera PR-140, kilómetro 1.0.

Desde ese momento, se desconocía su paradero.