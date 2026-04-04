Localizan en el estado de Virginia a joven de 22 años reportada como desaparecida en Barceloneta
Azarel Otero Cardona había sido vista por última vez el 5 de marzo tras salir de su residencia en el barrio Magüeyes
4 de abril de 2026 - 12:03 PM
4 de abril de 2026 - 12:03 PM
Una joven de 22 años, que había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo en Barceloneta, fue localizada en buen estado de salud en el estado de Virginia, informaron las autoridades.
Según la Policía, Azarel Otero Cardona fue encontrada el viernes, luego de que la Uniformada realizara gestiones de búsqueda tras su desaparición de su residencia en el barrio Magueyes, en la carretera PR-140, kilómetro 1.0.
Desde ese momento, se desconocía su paradero.
La joven había sido reportada como desaparecida por su madre.
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