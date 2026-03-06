Buscan a joven reportada como desaparecida en Barceloneta

Las autoridades buscan a una joven de 22 años que fue vista por última vez el 5 de marzo del año en curso, en el barrio Magüeyes, ubicado en carretera 140, kilómetro 1.0, en Barceloneta.

Según la Policía, Azarael Otero Cardona fue reportada como desaparecida por su madre luego de que saliera de su residencia ese día. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Otero Cardona fue descrita como una persona de tez blanca, con cabello y ojos marrones, con una estatura estimada de cinco pies y una pulgada (5’1″) y un peso aproximado de 104 libras.

La Uniformada señaló que usa espejuelos.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.