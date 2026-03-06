Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a joven reportada como desaparecida en Barceloneta

Azarael Otero Cardona fue vista por última vez el 5 de marzo del año en curso tras salir de su residencia en el barrio Magüeyes

6 de marzo de 2026 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a una joven de 22 años que fue vista por última vez el 5 de marzo del año en curso, en el barrio Magüeyes, ubicado en carretera 140, kilómetro 1.0, en Barceloneta.

Según la Policía, Azarael Otero Cardona fue reportada como desaparecida por su madre luego de que saliera de su residencia ese día. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Otero Cardona fue descrita como una persona de tez blanca, con cabello y ojos marrones, con una estatura estimada de cinco pies y una pulgada (5’1″) y un peso aproximado de 104 libras.

La Uniformada señaló que usa espejuelos.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

