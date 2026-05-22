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Irán enfría expectativas: afirma que un acuerdo con Estados Unidos no está cerca

El gobierno asegura que hay diferencias “profundas y amplias”, por lo que no es posible alcanzar un consenso

22 de mayo de 2026 - 3:29 PM

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Iraníes pasan junto a una imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. (ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este viernes que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca” con Estados Unidos, en medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra.

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El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador.

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son “profundas y amplias”, por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Munir llegó esta tarde a Teherán, donde se encuentra desde el miércoles el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos.

Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense, dijo el jueves Bagaei, quien aseguró que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en los últimos días.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.

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