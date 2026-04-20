Asesinan a dos hombres cerca del expreso PR-22 en Santurce

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, lunes, en Santurce.

Los hechos fueron reportados en la calle marginal del expreso PR-22 ante del túnel Minillas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un supuesto accidente de tránsito que involucraba una motora en el área.

No obstante, al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron los cuerpos de dos hombres sobre el pavimento.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que ambos occisos presentaban “múltiples heridas de bala que les ocasionaron la muerte en el acto”.

Las víctimas no fueron identificadas de inmediato.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.