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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres cerca del expreso PR-22 en Santurce

Los dos occisos fueron encontrados en una calle marginal cerca del túnel Minillas

20 de abril de 2026 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por los alrededores no se observan casquillos. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 136 asesinatos en lo que va de este año, uno más que los 135 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, lunes, en Santurce.

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Los hechos fueron reportados en la calle marginal del expreso PR-22 ante del túnel Minillas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un supuesto accidente de tránsito que involucraba una motora en el área.

No obstante, al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron los cuerpos de dos hombres sobre el pavimento.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que ambos occisos presentaban “múltiples heridas de bala que les ocasionaron la muerte en el acto”.

Las víctimas no fueron identificadas de inmediato.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 136 asesinatos en lo que va de este año, uno más que los 135 registrados a la misma fecha en el 2025.

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AsesinatosSanturceBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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