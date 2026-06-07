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Israel acusa a Irán de lanzar misiles durante el frágil alto el fuego

Teherán había advertido de represalias después de que Israel atacara el domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso

7 de junio de 2026 - 4:41 PM

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Agentes de seguridad libaneses se reúnen en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio en Dahiyeh, suburbio del sur de Beirut, Líbano (Hassan Ammar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Israel dijo el domingo que Irán lanzó misiles contra él en el primer bombardeo de este tipo desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril, complicando aún más los esfuerzos de mediación para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

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La emisora estatal iraní confirmó los lanzamientos de misiles y citó a las fuerzas armadas diciendo que “si Israel responde a los ataques iraníes o no detiene sus ataques contra Líbano, los ataques iraníes continuarán.”

El ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles procedentes de Irán, pero advirtió de que “la defensa no es hermética” y añadió que sonaron sirenas en varias zonas del país. Se oyeron múltiples explosiones en el norte de Israel, pero no hubo comentarios inmediatos de Hezbolá, respaldado por Irán, que suele disparar contra la zona.

No hubo informes inmediatos de víctimas o daños en Israel.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a los mensajes sobre el lanzamiento de misiles.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

Teherán había advertido de represalias después de que Israel atacara el domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, desafiando la petición de Washington de días atrás de que se retirara. Israel lo calificó de represalia por los disparos de Hezbolá contra el norte de Israel a primera hora del día.

El ataque israelí contra Beirut se produjo pocos días después de que los gobiernos libanés e israelí acordaran un alto el fuego en unas conversaciones auspiciadas por Estados Unidos, aunque Hezbolá rechazó el acuerdo. El ataque contra un edificio de viviendas causó dos muertos y 20 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés.

Irán había advertido de que un ataque contra Beirut reanudaría la guerra a gran escala en todo Oriente Medio, incluso mientras Pakistán intenta reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington. Irán quiere que el acuerdo incluya el fin de la guerra en Líbano.

“Las fuerzas estadounidenses en todo Oriente Medio permanecen vigilantes y preparadas”, publicó en X el Mando Central de Estados Unidos poco antes del lanzamiento de los misiles.

Periodistas de Associated Press oyeron fuertes explosiones en el cielo de Damasco. Los medios estatales sirios atribuyeron los estruendos a las defensas aéreas israelíes.

Los ataques y la invasión terrestre de Israel en Líbano en persecución de Hezbolá, y la resistencia del grupo militante a desarmarse, han complicado un acuerdo global para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Irán afirma que cualquier acuerdo debe incluir el fin de los combates en Líbano.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre el ataque israelí en Beirut. Israel había anunciado el lunes que atacaría los suburbios del sur de la capital libanesa, pero las conversaciones urgentes a través de Washington lo detuvieron con la condición de que Hezbolá dejara de atacar ciudades fronterizas israelíes.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

El domingo por la noche, Hezbolá reivindicó sus disparos contra Israel.

Hezbolá quiere que se ponga fin a las conversaciones directas entre Líbano e Israel y, en cambio, apoya la postura de Irán de que un acuerdo general de alto el fuego entre Teherán y Washington incluya la situación en Líbano.

Los esfuerzos de mediación sobre ese acuerdo más amplio continuaron el domingo, cuando el ministro del Interior de Pakistán visitó Irán para hablar con funcionarios y Egipto dijo que su ministro de Asuntos Exteriores y su homólogo qatarí discutieron “elementos propuestos” de un posible acuerdo, sin detalles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hizo comentarios sobre la guerra el domingo, pero en una entrevista con “Meet the Press” de NBC que se emitió después de una grabación del viernes dijo que le gustaría ver un “ataque más quirúrgico contra Hezbolá.” También dijo que “no exigía” que Líbano formara parte de un acuerdo general de alto el fuego en la guerra contra Irán.

Mientras tanto, Irán seguía afirmando su control sobre el estrecho de Ormuz y Estados Unidos proseguía su bloqueo de los puertos iraníes, con lo que los envíos de petróleo, gas natural y fertilizantes se veían afectados y la economía mundial se resentía.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones este año, quiere seguir adelante con la ofensiva israelí hasta que considere que Hezbolá ya no representa una amenaza.

Continúan los esfuerzos de mediación

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, estaba entregando un mensaje al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, de parte del jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, según la agencia de noticias estatal iraní IRNA. No se facilitaron detalles sobre el contenido del mensaje.

Jamenei no ha sido visto en público desde que fue nombrado gobernante de la República Islámica tras la muerte de su padre el 28 de febrero, cuando los ataques israelíes y estadounidenses desencadenaron la guerra.

Las autoridades pakistaníes han afirmado que Islamabad, con el apoyo de países de la región como Qatar, Turquía y Egipto, está trabajando para ayudar a salvar las diferencias entre Estados Unidos e Irán.

En El Cairo, los ministros de Asuntos Exteriores egipcio y qatarí debatieron los “elementos propuestos” para un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, sin dar más detalles.

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