Tormenta tropical Bertha azota la costa del Golfo de México

La tormenta tropical Bertha tocó tierra por segunda vez el jueves cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, tras rozar el sur de Luisiana en su lento avance, lo que provocó un fuerte oleaje y algunas inundaciones a lo largo de la costa del Golfo de México. Los meteorólogos indicaron que podrían producirse más inundaciones a medida que las fuertes lluvias se adentraran en tierra firme hacia el sureste de Texas.

Bertha tocó tierra a unas 75 millas al noreste de Galveston, Texas, el jueves por la tarde, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). Se esperaba que la tormenta, que aún presentaba vientos sostenidos de 45 mph al llegar a tierra, se debilitara rápidamente.

Las densas nubes asociadas a Bertha obligaron a SpaceX a suspender el lanzamiento de la Starship previsto para la tarde del jueves desde el extremo sur de Texas. El vuelo de prueba a baja altura se reprogramó para el viernes, cuando se preveía que el cielo estuviera despejado.

No se han registrado víctimas mortales ni daños importantes desde que Bertha se formó el lunes en el Golfo de México, al sur del Panhandle de Florida. La tormenta provocó algunas inundaciones costeras cuando su centro tocó tierra por primera vez el miércoles en Luisiana, al suroeste de Nueva Orleans, pero las lluvias más intensas se mantuvieron sobre las aguas del Golfo.

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Esas precipitaciones, situadas al sur del centro de la tormenta, comenzaron a desplazarse hacia el interior a lo largo de la costa sureste de Texas el jueves por la tarde. Se mantuvo vigente una advertencia de tormenta tropical desde Morgan City, Luisiana, hasta Sargent, en Texas.

El NHC indicó que Bertha aún podría provocar una marejada ciclónica de hasta 2 pies a lo largo de la costa y dar lugar a inundaciones repentinas aisladas a causa de las fuertes lluvias en la zona costera y el sur de Texas.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron el jueves hasta 160 millas del centro de la tormenta, según informó el centro de huracanes. No obstante, los meteorólogos preveían que la tormenta se debilitara rápidamente a medida que avanzara hacia el interior de Texas y se disipara el viernes.

1 / 14 | 📷 Mira el momento en que la tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana. La tormenta tropical Bertha llegó al sur de Luisiana el 22 de julio de 2026 con fuertes vientos lejos de su centro, lo que provocó el cierre de playas desde el noroeste de Florida hasta Mississippi. - The Associated Press 1 / 14 📷 Mira el momento en que la tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana La tormenta tropical Bertha llegó al sur de Luisiana el 22 de julio de 2026 con fuertes vientos lejos de su centro, lo que provocó el cierre de playas desde el noroeste de Florida hasta Mississippi. The Associated Press Compartir

Comercios de Galveston permanecen abiertos

En Galveston, una ciudad insular de 53,000 habitantes situada al sureste de Houston, las autoridades locales instaron a los residentes a prepararse para un “día de mucho viento” y a asegurar cualquier objeto que se encuentre al aire libre y que pueda convertirse en un proyectil.

“Aunque no se prevén efectos significativos, a lo largo del día podrían producirse algunas tormentas con rachas de viento en la isla”, señaló la Oficina de Gestión de Emergencias de Galveston en una publicación de Facebook el jueves.

El Puerto Histórico de Galveston suspendió sus recorridos turísticos en barco el jueves por la tarde como medida de precaución, pero, por lo demás, funcionaba con normalidad, según afirmó la empleada Jesi Hahn.

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“Sin duda, estaremos abiertos”, afirmó Hahn. “Normalmente cerramos cuando hay huracanes fuertes”.

En el cercano Harbor House Hotel and Marina, el empleado Justin Timber afirmó que no tenía constancia de ninguna reserva cancelada.

“Parece un día cualquiera”, dijo. “Los restaurantes están a pleno rendimiento. Todo va de maravilla”.

Causa daños en Florida

Según la página web poweroutage.us, los cortes de electricidad en toda la costa del Golfo fueron mínimos. Aun así, el paso de Bertha no fue inofensivo.

En Pensacola, las autoridades cerraron una zona situada alrededor de un paseo marítimo dañado por la tormenta, según informara este jueves el alcalde, D.C. Reeves, en su cuenta de Facebook.

El mandatario publicó fotos en la que se ve cómo parte de la estructura de soporte del paseo marítimo ha quedado arrancada y una valla cercana ha resultado dañada.

A principios de semana, unos fuertes vendavales derribaron el letrero de un Waffle House, que cayó sobre un coche en Panama City Beach, Florida. El fuerte oleaje y el riesgo de corrientes de resaca habían motivado la emisión de avisos en las playas de la costa del Golfo para que los bañistas no se metieran en el agua.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur, en junio, provocó fuertes lluvias en el sureste de Estados Unidos.

En el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se alejaba el jueves de tierra firme. El huracán se encontraba a más de 1,000 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 80 mph.

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