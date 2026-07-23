Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
89°Bruma
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DTOP lanza tablillas conmemorativas por el aniversario 250 de Estados Unidos

Una publicación en la cuenta de Facebook de la agencia indica que ya están disponibles

23 de julio de 2026 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció este jueves el lanzamiento de las tablillas conmemorativas del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. (Facebook/DTOP)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), anunciaron este jueves el lanzamiento de las tablillas conmemorativas del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

RELACIONADAS

El DTOP hizo el anuncio a través de una publicación en su portal oficial de la red social Facebook.

“¡Ya están disponibles! Las tablillas conmemorativas del 250.º aniversario de la Fundación de los Estados Unidos ya pueden solicitarse en cualquiera de los 14 CESCO alrededor de Puerto Rico", señala el mensaje publicado el jueves, poco después de las 3:00 p.m. “Si deseas obtener la tuya, visita el CESCO de tu preferencia y realiza la solicitud. ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta conmemoración!“, añade el mensaje.

La publicación surge luego de que el pasado 28 de mayo, con un trámite expedito y sin vistas públicas, el Senado aprobara por descargue una medida de La Fortaleza que permitiría emitir las licencias y tablillas alusivas al aniversario de la nación estadounidense.

La legislación, radicada horas antes de su aprobación, también incluyó una disposición en la que obligaba a las corporaciones públicas, agencias, dependencias y municipios a adquirir la tablilla conmemorativa para todo vehículo comprado durante el año fiscal 2026-2027, que inició el 1 de julio.

Posteriormente, en junio, la Cámara de Representantes aprobó –también por descargue– la medida, pero eliminó de la pieza el lenguaje que disponía el uso exclusivo de los recaudos para financiar los actos del 4 de julio, el Día de la Independencia de ese país.

Como parte de las enmiendas a la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 189, también se eliminó la Sección 5, que autorizaba al gobierno “a solicitar, aceptar, recibir, preparar y/o someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas o privadas” para nutrir el fondo especial.

De igual forma, quedó fuera la creación de una licencia de conducir conmemorativa y la apertura de una tienda de memorabilia y recuerdos alusivos a la fecha. El dinero recaudado pasaría entonces al Fondo General.

“Sí, vamos a celebrar. Vamos a celebrar los 250 años, no de la independencia de Estados Unidos... sino, en lo que a mí respecta, la creación de la democracia que rige al mundo hoy día”, argumentó en ese momento el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora.

La emisión de la tablilla –que estará disponible entre el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027– generó reacciones entre diversos sectores

La RCS 189 recibió 32 votos a favor -todos de la delegación del PNP- y 15 en contra.

Tags
Breaking NewsDTOPAutoridad de Carreteras y TransportaciónIndependencia de Estados UnidosFacebookEstados UnidosCesco
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: