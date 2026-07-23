DTOP lanza tablillas conmemorativas por el aniversario 250 de Estados Unidos

El DTOP hizo el anuncio a través de una publicación en su portal oficial de la red social Facebook.

“¡Ya están disponibles! Las tablillas conmemorativas del 250.º aniversario de la Fundación de los Estados Unidos ya pueden solicitarse en cualquiera de los 14 CESCO alrededor de Puerto Rico", señala el mensaje publicado el jueves, poco después de las 3:00 p.m. “Si deseas obtener la tuya, visita el CESCO de tu preferencia y realiza la solicitud. ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta conmemoración!“, añade el mensaje.

La publicación surge luego de que el pasado 28 de mayo, con un trámite expedito y sin vistas públicas, el Senado aprobara por descargue una medida de La Fortaleza que permitiría emitir las licencias y tablillas alusivas al aniversario de la nación estadounidense.

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La legislación, radicada horas antes de su aprobación, también incluyó una disposición en la que obligaba a las corporaciones públicas, agencias, dependencias y municipios a adquirir la tablilla conmemorativa para todo vehículo comprado durante el año fiscal 2026-2027, que inició el 1 de julio.

Posteriormente, en junio, la Cámara de Representantes aprobó –también por descargue– la medida, pero eliminó de la pieza el lenguaje que disponía el uso exclusivo de los recaudos para financiar los actos del 4 de julio, el Día de la Independencia de ese país.

Como parte de las enmiendas a la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 189, también se eliminó la Sección 5, que autorizaba al gobierno “a solicitar, aceptar, recibir, preparar y/o someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas o privadas” para nutrir el fondo especial.

De igual forma, quedó fuera la creación de una licencia de conducir conmemorativa y la apertura de una tienda de memorabilia y recuerdos alusivos a la fecha. El dinero recaudado pasaría entonces al Fondo General.

“Sí, vamos a celebrar. Vamos a celebrar los 250 años, no de la independencia de Estados Unidos... sino, en lo que a mí respecta, la creación de la democracia que rige al mundo hoy día”, argumentó en ese momento el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora.

La emisión de la tablilla –que estará disponible entre el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027– generó reacciones entre diversos sectores