Lo que dicen las encuestas: ¿cómo se sienten los estadounidenses ante el aniversario 250 de la nación?

Washington— Duane Mitchell tiene grandes planes para el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Mitchell, un veterano de 78 años de Montana, tiene previsto coger una camioneta Chevrolet de 1954 de colores rojo, blanco y azul que él mismo ha restaurado y conducirla en los desfiles locales del 4 de julio. En honor a este aniversario tan emblemático para el país, ha comprado un águila decorativa para colocarla en la parte trasera de la camioneta, junto con banderas estadounidenses.

“Iré en mi furgoneta”, dijo, refiriéndose a su papel en los desfiles. “Normalmente congelamos un montón de caramelos, y hay un par de niños del barrio que se suben a la parte de atrás y los van tirando. A todo el mundo le encanta”.

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Mitchell no es el único que espera con ilusión las celebraciones de este año. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses se sienten “orgullosos” por el 250 aniversario del país, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos.

Aproximadamente 3 de cada 10 afirman que “emocionados” es la palabra que mejor describe sus sentimientos. Este hito se celebrará con actos en todo el país, y el presidente Donald Trump ha organizado varios en la capital, entre ellos una feria en el National Mall de Washington.

Sin embargo, ahora que comienzan las celebraciones, muchos estadounidenses también se muestran indiferentes o tienen sentimientos encontrados respecto a la celebración del país. Otras encuestas de Gallup revelan que la mayoría de los estadounidenses cree ahora que los firmantes de la Declaración de Independencia se sentirían decepcionados con la situación actual de Estados Unidos, lo que supone un aumento considerable con respecto a hace 25 años.

Continúan los preparativos para la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall, el domingo 21 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jon Elswick) (Jon Elswick)

Mayoría de las personas mayores se sienten orgullosos

La mayoría de los republicanos afirman que “orgullosos” o “entusiasmados” son los adjetivos que mejor describen cómo se sienten con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Aproximadamente 7 de cada 10 republicanos afirman que el orgullo describe sus emociones, frente a unos 3 de cada 10 independientes y aproximadamente 2 de cada 10 demócratas.

Los estadounidenses de más edad —los mayores de 60 años— también se sienten, en su mayoría, orgullosos: aproximadamente 6 de cada 10 afirman que esto describe cómo se sienten respecto al aniversario de la nación.

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Mitchell, el veterano de Montana, quiere que el país «lo celebre por todo lo alto». Como veterano de la Guerra de Vietnam, al que reclutaron para ir a la guerra, quiere que los estadounidenses recuerden a los hombres y mujeres que han dado su vida para proteger las libertades de las que disfrutan hoy en día.

“Fue un sacrificio”, dijo Mitchell, refiriéndose a su servicio. “Lo más importante de esta celebración es comprender que la libertad no es gratis, y nunca lo será, así que hay que celebrarla”.

Aproximadamente la mitad de los republicanos, el 54%, afirma sentirse ilusionado por el aniversario del país.

Según una nueva encuesta de Gallup, ahora que el país celebra los 250 años de su independencia, la mayoría de los estadounidenses cree que el país ha logrado hacer realidad sus ideales fundacionales. Aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que Estados Unidos ha logrado «en gran medida» o «en cierta medida» los ideales por los que se fundó el país. Esta opinión la comparten la mayoría de los demócratas, independientes y republicanos, aunque los republicanos son especialmente propensos a afirmar que el país ha tenido éxito.

Divididos o indiferentes

Son más los demócratas y los jóvenes que afirman que «conflicto» o «indiferencia» describen sus sentimientos respecto a “America 250″.

La noria del National Mall está iluminada mientras continúan los preparativos para la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall, el domingo 21 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jon Elswick) (Jon Elswick)

Aproximadamente 4 de cada 10 demócratas y unos 3 de cada 10 adultos menores de 30 años afirman que el término “conflicto” describe sus sentimientos “extremadamente” o “muy” bien. Aproximadamente 3 de cada 10, en ambos casos, se sienten «indiferentes».

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Laura Davis, una mujer de 44 años de Chicago que se identifica como liberal progresista, ha tenido dificultades este año para aceptar lo que ella describe como las “declaraciones de grandiosidad estadounidenses”, entre las que incluye la construcción del salón de baile de la Casa Blanca por parte de Trump y el repintado del estanque reflectante del Monumento a Lincoln. Considera que ese dinero se podría destinar mejor a los estadounidenses necesitados, así como a la ayuda internacional, y le preocupa que la reputación del país se vea dañada por las acciones de la Administración Trump.

“Eso no significa que no podamos celebrar aquellas cosas que hacen de Estados Unidos un lugar único y, en cierto modo, excepcional”, afirmó. “Pero creo que es algo más matizado que eso, y espero que eso no se pierda en medio de la celebración”.

Según una nueva encuesta de Gallup, aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses afirman que los firmantes de la Declaración de Independencia se sentirían decepcionados con la situación actual del país. Solo unos 2 de cada 10 afirman que los firmantes estarían satisfechos. Se trata de un descenso significativo con respecto a 1999 —la primera vez que se planteó esta pregunta—, cuando el 55% creía que estarían decepcionados y el 44% afirmaba que estarían satisfechos.

Sydney Crispin, una demócrata de 39 años de Maine, cree que merece la pena celebrar los «increíbles» cimientos del país. Sin embargo, se siente dividida ante lo que considera un deterioro de la capacidad de la gente para mantener un diálogo respetuoso, algo que, en su opinión, constituye la esencia misma de la identidad estadounidense. Espera que las comunidades encuentren la manera de celebrar lo mejor de Estados Unidos este 4 de julio, sin dejar de reflexionar sobre aquellos aspectos en los que aún hay margen de mejora.

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Celebrando el 250 aniversario

Algo menos de la mitad, el 44%, de los adultos estadounidenses tiene previsto celebrar el 250 aniversario del país pasando tiempo con amigos o familiares, según una reciente encuesta de Gallup-With Honor. Aproximadamente 3 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que tienen previsto ver la cobertura de los eventos de «America 250» en televisión o en las redes sociales.

Más de la mitad de los adultos de 65 años o más tienen previsto celebrarlo con amigos o familiares, mientras que casi la mitad tiene previsto seguir la retransmisión del evento por televisión o en las redes sociales. Los adultos menores de 30 años son más propensos a afirmar que no tienen previsto celebrarlo en absoluto.

La encuesta de Gallup-With Honor reveló que aproximadamente 2 de cada 10 adultos estadounidenses tienen previsto participar en un evento vecinal o comunitario, mientras que aproximadamente 1 de cada 10 afirma que asistirá a un evento oficial de “America 250″.

Lyle Nelson, un hombre de 67 años de Idaho, ha dicho que tiene pensado mantener su tradición de ver desde casa el espectáculo anual de fuegos artificiales de Macy’s.

Nelson —que está de acuerdo con gran parte de lo que Trump ha hecho durante su mandato— señaló que, aunque Trump se sintió decepcionado por no haber sido reelegido en 2020, quizá le complazca ser él quien ocupe la Casa Blanca durante este acontecimiento histórico.

“Me pregunto si estará agradecido por poder ser presidente durante el 250 aniversario”, dijo Nelson. “Creo que estará encantado con eso”.

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