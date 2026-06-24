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Revés para Donald Trump: juez prohíbe arrestos en tribunales de inmigración de Estados Unidos

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional criticó el fallo por considerarlo una extralimitación judicial

24 de junio de 2026 - 8:50 AM

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Imagen de septiembre de 2025, que muestra cómo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sacan a un hombre de un ascensor mientras él y su hija intentan marcharse tras una vista en el tribunal de inmigración en Nueva York. (Olga Fedorova)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez de Estados Unidos prohibió el martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, y ordenó poner fin a una práctica que se afianzó poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.

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La revocación por parte del gobierno de Trump de una añeja política de no realizar arrestos en los tribunales de inmigración se debió “no simplemente a una toma de decisiones carente de razonamiento, sino a una ausencia total de toma de decisiones”, escribió el juez federal Casey Pitts, de San Francisco. Las autoridades no abordaron el “efecto disuasorio” de los arrestos en las personas que deben asistir a audiencias judiciales.

“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar”, escribió Pitts, en referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que exige que las agencias federales justifiquen sus acciones. Esa ley, escribió, “no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor pudiera considerar preferible. Pero sí exige que una agencia, al menos, ofrezca razones sólidas para seguir el rumbo que eligió seguir”.

Es el segundo revés para los arrestos en tribunales desde mayo, cuando un juez federal en Nueva York los prohibió en los tribunales de inmigración. Esa orden se aplicaba sólo en Nueva York, mientras que la decisión más reciente invalidó la política en todo el país.

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James Percival, director jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), criticó el fallo por considerarlo una extralimitación judicial.

“Cuando un juez condena a un acusado, el acusado queda bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario es un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”, escribió Percival en internet.

Después de que Trump asumiera el cargo, las audiencias en todo el país a menudo terminaban con casos desestimados por el gobierno, lo que preparaba el terreno para que agentes vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos, en coordinación con abogados del DHS.

Pitts, quien fue nombrado por el expresidente Joe Biden, reprochó al gobierno haber llevado a cabo los arrestos y haber mantenido a las personas en celdas cercanas durante más tiempo que el límite prescrito de 12 horas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Departamento de Seguridad Nacional de Estados UnidosInmigrantesMigraciónDonald TrumpBreaking News
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