Sismo moderado con réplica sacude el norte de California

San Francisco— Un sismo de magnitud moderada sacudió una zona rural del norte de California el miércoles por la mañana, pero no se reportaron daños mayores ni heridos de inmediato.

El epicentro del sismo, con una magnitud preliminar de 5.6, se ubicó a unas 140 millas al noreste de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Se sintió en una amplia zona, incluyendo la ciudad pesquera de Fort Bragg. El epicentro inicial se localizó tierra adentro, a 50 millas al este de Fort Bragg, a las 8:10 a. m. (hora del Pacífico), y el USGS indicó que tuvo una profundidad de aproximadamente 5 millas.

Brie Leon y sus colegas acababan de abrir el restaurante Club Calpella cuando el edificio comenzó a temblar, haciendo vibrar platos y botellas.

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“Acababa de encender el letrero de ‘abierto’ y regresé a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió”, dijo. “Fue como si algo hubiera golpeado el edificio”.

El restaurante está en Calpella, California, una ciudad a unos 16 kilómetros al sur del epicentro, en una zona del condado de Mendocino que ha sufrido sismos menores este año.

León contó que el temblor derribó marcos de las paredes y botellas de los estantes del almacén contiguo. Ella y otros camareros estaban limpiando poco después para recibir a los clientes para el desayuno.

El epicentro del sismo, con una magnitud preliminar de 5.6, se ubicó a unas 140 millas al noreste de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). (United States Geoglogical Survey)

“No fue un temblor muy fuerte, pero las cosas salieron volando por todas partes”, dijo.

Andrea Medina, que trabaja en Cafe One, en Fort Bragg, dijo que también lo sintió.

“Todo temblaba”, dijo. “Pero ya pasó, no fue muy fuerte”.

Un sismo de magnitud 2.5 sacudió la zona cercana al epicentro unos minutos después.

Fawnell Dale, supervisora de despacho de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino en Ukiah, describió el temblor como leve y dijo que no habían recibido ningún reporte de daños ni heridos.