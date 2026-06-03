Cámara federal aprueba medida para limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

La Cámara federal aprobó el miércoles una resolución de poderes de guerra que detendría la acción militar de Estados Unidos contra Irán, desafiando al presidente Donald Trump luego de que un pequeño grupo de republicanos se uniera a los demócratas para poner fin a la guerra de tres meses que ha reordenado la política dentro y fuera del país.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había tratado de evitar un resultado que mostrara la creciente oposición a la guerra, cerrando abruptamente la acción en el pleno hace dos semanas, cuando la resolución de poderes de guerra estaba a punto de ser aprobada. Pero el descontento no ha hecho más que crecer a medida que el conflicto se alarga y que Trump se esfuerza por negociar una resolución rápida.

La votación nominal del miércoles fue 215-208.

“Esta temeraria y costosa guerra de opciones debe terminar hoy”, declaró a principios de semana el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York.

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“Todo lo que necesitamos es un puñado de republicanos que se unan a nosotros y podamos poner fin a esta imprudente y costosa guerra de elección, una guerra que ha costado al contribuyente estadounidense más de 100.000 millones de dólares -es extraordinario- y ha dejado a nuestro país en una posición más débil frente a Irán.”

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Crece la oposición a la guerra

Es la cuarta vez que la Cámara intenta frenar la guerra de Estados Unidos contra Irán, y la primera que consigue aprobar la medida. El Senado avanzó en su propia resolución de poderes de guerra el mes pasado, cuando un puñado de senadores del GOP rompió filas con el presidente republicano en una rara muestra de empuje político de su partido.

Cada vez que los demócratas han impulsado la resolución sobre los poderes de guerra, el recuento de votos ha ido aumentando a medida que crecía el malestar político con la guerra de Estados Unidos. Trump había hecho campaña para la Casa Blanca con la promesa de poner fin a los enredos de Estados Unidos en el extranjero y centrarse más en las cuestiones internas, pero la guerra ha vuelto a centrar la atención en Oriente Medio.

Johnson insistió en que Trump está “centrado como un láser” en el frente interno, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso.

El orador dijo que pasó tres horas en la Casa Blanca con el presidente esta semana, ya que Trump está pidiendo a los aliados que ayuden a reabrir el Estrecho de Ormuz para el comercio, especialmente el flujo de petróleo.

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Desde que Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de los ataques del 28 de febrero contra Irán, los estadounidenses han visto cómo se disparaban los precios de la gasolina en los surtidores, lo que se ha sumado a la presión inflacionista sobre el gasto de los consumidores.

Irán ha logrado interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal vital para un gran segmento del petróleo, el gas natural y productos afines del mundo, como los fertilizantes.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

“Estamos trabajando en esa pieza final”, dijo Johnson, republicano por Laos. “El mundo entero tiene interés en que el Estrecho de Ormuz vuelva a estar abierto al comercio. En eso está trabajando”.

Aunque en abril se declaró un alto el fuego en el conflicto, éste sigue siendo precario e incierto. Las conversaciones para poner fin a los combates de forma más duradera se han dilatado, complicándose cada vez más por la creciente guerra de Israel contra los militantes de Hezbolá en Líbano, apoyados por Irán. Mientras tanto, siguen recrudeciéndose los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán.

El Congreso ejerce su poder de guerra

La resolución de poderes de guerra de la Cámara de Representantes no detendría inmediatamente la guerra, pero supondría un paso simbólico, aunque no legal, contra nuevas acciones militares.

De aprobarse, pasaría al Senado, donde el mes pasado cuatro senadores republicanos se unieron a los demócratas para impulsar una medida similar destinada a restringir la campaña estadounidense contra Irán. El Senado aún tiene que celebrar una votación final para aprobar o rechazar su propia resolución sobre poderes de guerra.

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El Secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el miércoles, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que los iraníes pensarían que la Administración “tiene las manos atadas” si el Congreso aprueba una resolución de poderes de guerra. Dijo que pensarían que “no podremos hacerles nada, así que ¿para qué hacer un trato?”.

No es la única medida que está tomando el Congreso en materia de seguridad nacional, ya que los demócratas, en minoría, se esfuerzan por arrancar el apoyo republicano a medidas que vayan más allá de la guerra contra Irán.

La Cámara también votará el miércoles otra iniciativa liderada por los demócratas que autorizaría el apoyo estadounidense a las operaciones militares de Ucrania en su lucha contra Rusia y para ayudar a reconstruir el país devastado por la guerra. También se espera que la Cámara considere esta semana una resolución de poderes de guerra para bloquear la acción de Estados Unidos en el Líbano.