Marco Rubio testifica ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra de Irán

El secretario del Departamento de Estado federal, Marco Rubio, se prepara para enfrentar una larga lista de preguntas este martes sobre los frágiles o estancados esfuerzos diplomáticos de la administración de Donald Trump en distintas partes del mundo, cuando comparezca en audiencias consecutivas en el Capitolio por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán.

El exsenador republicano comparecerá ante comités de la Cámara de Representantes y del Senado para presentar la solicitud anual de presupuesto del Departamento de Estado. Sin embargo, es probable que la atención se desvíe rápidamente hacia el ya inestable alto el fuego entre Washington y Teherán, que en los últimos días ha sido puesto a prueba por ataques de represalia entre ambas partes.

Los miembros del gabinete, incluido Rubio, han defendido la decisión del presidente Donald Trump de iniciar el conflicto, a pesar de sus promesas durante años de no involucrarse en “guerras interminables” en Oriente Medio. Esa defensa se ha vuelto más difícil debido a los cambios en los objetivos declarados por Trump respecto al conflicto.

PUBLICIDAD

Aunque Rubio testifica ante el Congreso por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, participó en una sesión informativa clasificada para legisladores pocos días después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes. Allí enfrentó la indignación de los demócratas por la falta de aprobación del Congreso, pero también recibió un fuerte respaldo de la mayoría de los republicanos por actuar contra uno de los adversarios más antiguos de Estados Unidos.

Sin embargo, en los dos meses transcurridos desde el inicio de la guerra, una pequeña pero creciente facción de republicanos se ha unido a los demócratas para cuestionar el enorme costo económico y las consecuencias generales del conflicto, especialmente de cara a las elecciones legislativas de medio mandato en otoño. La guerra ha reducido el tráfico de buques cisterna en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que, en tiempos de paz, transita el 20% del petróleo y gas natural comercializado en el mundo, lo que ha provocado un aumento en los precios de los combustibles.

El mes pasado, el Senado avanzó por primera vez una legislación que habría obligado a Trump a retirar a Estados Unidos del conflicto, después de que el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana —recién salido de una derrota en las elecciones primarias, donde Trump respaldó a su rival—, se uniera a los demócratas para impulsar la medida.

La Cámara de Representantes también tenía previsto votar una resolución sobre los poderes de guerra, pero el liderazgo republicano evitó que llegara al pleno al quedar claro que el partido mayoritario no contaba con los votos suficientes para derrotarla.

PUBLICIDAD

Estas acciones muestran que el Partido Republicano está teniendo dificultades para mantener el respaldo político a la gestión de Trump en la guerra, ya que cada vez más legisladores republicanos de base están dispuestos a desafiar al presidente respecto al conflicto.

Tras sus comparecencias del martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el subcomité de Asignaciones de la Cámara encargado del Departamento de Estado, Rubio regresará al Capitolio el miércoles para testificar ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y el subcomité equivalente de Asignaciones del Senado.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también probablemente será interrogado sobre la postura cada vez más agresiva de la administración Trump hacia Cuba, después de que el presidente insinuara que la isla podría convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos una vez concluyan las operaciones en Irán.

A pesar de varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos, Trump y Rubio han renovado sus amenazas contra el gobierno cubano, amenazas que adquieren mayor relevancia después de que la administración anunciara cargos criminales contra el expresidente Raúl Castro. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la acusación, calificándola de maniobra política destinada únicamente a “justificar la insensatez de una agresión militar contra Cuba”.