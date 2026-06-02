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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a un taxista de golpear y dejar inconsciente a un adulto mayor en San Juan

¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué detonó el incidente? Esto es lo que se sabe

2 de junio de 2026 - 12:09 PM

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Luis R. Sosa Gierbolini, de 44 años de edad y vecino de Bayamón. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un taxista por presuntamente golpear a un adulto mayor durante un incidente ocurrido en la madrugada del domingo.

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Durante la vista de Regla 6, la togada evaluó la prueba que le presentó la Fiscalía de San Juan contra Luis R. Sosa Gierbolini, de 44 años y vecino de Bayamón, por cargos de maltrato a personas de edad avanzada.

Posteriormente, le impuso al imputado una fianza de $10,000, una cifra que prestó, por lo que fue fichado y dejado en libertad hasta el inicio de la vista preliminar, cuya fecha no fue revelada por la Policía.

Según la investigación de la agente Ana Lisboa, los presuntos hechos que terminaron en agresión ocurrieron el domingo, 31 de mayo, a las 2:57 a.m., en la calle Recinto Sur, frente al restaurante Raíces.

De acuerdo a la información preliminar, el imputado, supuestamente durante una discusión, le propinó un puño en el rostro al perjudicado, de 63 años, quien cayó al pavimento y se golpeó la parte posterior de la cabeza, perdiendo conocimiento por varios minutos.

Durante la supuesta agresión, el sexagenario, además, sufrió una laceración en el codo izquierdo, por lo que tuvo que ser transportado al hospital Pavía, en Santurce, donde recibió asistencia médica.

Luis R. Sosa Gierbolini, enfrenta un cargo por maltratar a un adulto mayor a quien se alega agredió.
Luis R. Sosa Gierbolini, enfrenta un cargo por maltratar a un adulto mayor a quien se alega agredió. (Suministrada por la Policía)

Al momento, se desconoce el origen de la discrepancia entre ambos y si la víctima también es taxista.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanAgresionesDepartamento de Justicia
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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