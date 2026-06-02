Acusan a un taxista de golpear y dejar inconsciente a un adulto mayor en San Juan

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un taxista por presuntamente golpear a un adulto mayor durante un incidente ocurrido en la madrugada del domingo.

Durante la vista de Regla 6, la togada evaluó la prueba que le presentó la Fiscalía de San Juan contra Luis R. Sosa Gierbolini, de 44 años y vecino de Bayamón, por cargos de maltrato a personas de edad avanzada.

Posteriormente, le impuso al imputado una fianza de $10,000, una cifra que prestó, por lo que fue fichado y dejado en libertad hasta el inicio de la vista preliminar, cuya fecha no fue revelada por la Policía.

Según la investigación de la agente Ana Lisboa, los presuntos hechos que terminaron en agresión ocurrieron el domingo, 31 de mayo, a las 2:57 a.m., en la calle Recinto Sur, frente al restaurante Raíces.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la información preliminar, el imputado, supuestamente durante una discusión, le propinó un puño en el rostro al perjudicado, de 63 años, quien cayó al pavimento y se golpeó la parte posterior de la cabeza, perdiendo conocimiento por varios minutos.

Durante la supuesta agresión, el sexagenario, además, sufrió una laceración en el codo izquierdo, por lo que tuvo que ser transportado al hospital Pavía, en Santurce, donde recibió asistencia médica.

Luis R. Sosa Gierbolini, enfrenta un cargo por maltratar a un adulto mayor a quien se alega agredió. (Suministrada por la Policía)