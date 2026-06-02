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La “paciente fantasma”: fingió tener cáncer, recaudó miles de dólares y los gastó en viajes

Vanessa O’Rourke, de 37 años, pasó de una enfermedad falsa a integrar la lista de los más buscados del FBI. ¿La has visto?

2 de junio de 2026 - 12:24 PM

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Vanessa O’Rourke es buscada por presuntamente haberle dicho de manera fraudulenta a su familia y amigos que había sido diagnosticada con una forma terminal de cáncer cerebral conocido como glioblastoma, y les informó que necesitaba dinero para ayudar con su tratamiento médico y para mantenerse mientras estaba enferma. (FBI Most Wanted)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) incorporó a Vanessa O’Rourke, una mujer de Pensilvania de 37 años, a su lista de personas más buscadas por presuntamente haber fingido padecer un cáncer cerebral terminal para recaudar dinero entre familiares, amigos y desconocidos. 

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Según las autoridades, utilizó los fondos para financiar viajes y actividades recreativas en Australia entre 2015 y 2016.

De acuerdo con un comunicado del FBI difundido en mayo de 2026, O’Rourke afirmó en 2015 haber sido diagnosticada con glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. 

Según su relato, necesitaba someterse a un tratamiento experimental en Australia que representaba su última oportunidad de supervivencia.

La mujer, que en ese momento trabajaba como paciente de neurocirugía, recibió apoyo económico de familiares, amigos y otras personas que creyeron en su situación médica. Las autoridades estiman que obtuvo 11.740 dólares en donaciones procedentes de más de 140 personas.

Investigación revela ausencia de tratamiento médico

La investigación federal concluyó que O’Rourke sí viajó a Australia entre octubre de 2015 y julio de 2016, pero no recibió ningún tratamiento médico durante su estancia. Según el FBI, participó en diversas actividades de ocio mientras permanecía en el país.

Las autoridades señalaron que la acusada utilizó declaraciones falsas para obtener dinero y apoyo emocional de personas cercanas. 

El FBI describió el caso como un esquema fraudulento especialmente grave debido a la naturaleza de las afirmaciones realizadas.

Campañas de recaudación y evento benéfico

Tras regresar a Harleysville, Pensilvania, O’Rourke convenció a sus familiares para crear una campaña de financiación colectiva en la plataforma GoFundMe. 

Además, se organizó un evento benéfico en un restaurante local, donde los asistentes pagaban una entrada de 20 dólares.

Según la acusación, los recursos obtenidos mediante estas iniciativas permitieron a la mujer realizar un nuevo viaje a Australia.

Orden de captura internacional

El 3 de mayo de 2018, O’Rourke fue acusada formalmente de 15 cargos de fraude electrónico ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.

Posteriormente se emitió una orden de arresto internacional. Sin embargo, las autoridades no han logrado localizarla desde entonces. Debido a ello, el FBI la incorporó a su lista de personas más buscadas y mantiene vigente la búsqueda de información que permita dar con su paradero.

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