FBI arresta en Puerto Rico al presunto segundo líder de organización de apuestas ilegales

El presunto segundo al mando de una organización de apuestas ilegales en Estados Unidos fue arrestado en Puerto Rico por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Dean Gialamas, alias “Dean Gem”, fue arrestado en San Juan, según el expediente electrónico de casos en el Tribunal Federal en San Juan.

Los oficiales en Puerto Rico diligenciaron la orden de captura emitida por el Tribunal Federal para el Distrito del Norte de Indiana, como parte de la “Operación Porterhouse Parlay”.

Las autoridades federales en la isla no precisaron por qué Gialamas se encontraba en Puerto Rico.

Gialamas enfrenta varios cargos, incluyendo conspiración, lavado de dinero y operación de un negocio ilegal de apuestas.

Contra otros incluidos en el pliego acusatorio también pesan cargos por extorsión.

Además de Indiana y San Juan, otros acusados fueron arrestados en Chicago, Boston, Nueva York, Sarasota, Arizona y Los Ángeles.

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Según la acusación, Gialamas y el principal acusado, James Gerodemos, alias “Jimmy the Greek”, dirigían la llamada “Organización de Apuestas Gerodemos”, ubicada en dos restaurantes en Indiana.

El FBI allanó ambos negocios de Gerodemos el 29 de abril, así como su casa y propiedades que tiene en otros estados.

De acuerdo con los cargos, la organización operaba desde el 2021 generando millones de dólares, utilizando páginas de Internet, mensajes de texto y llamadas telefónicas para realizar las apuestas.

Algunas de las páginas asociadas a la operación son www.abcwagering.ag y www.gardencitybets.com.

La acusación sostiene que varias víctimas y allegados fueron objeto de amenazas de violencia física para cobrar deudas de apuestas.

“La organización de apuestas Gerodemos exigía a los apostadores que abrieran una cuenta. Esta cuenta constaba de un número de cuenta y una contraseña proporcionados por James Gerodemos o Dean Gialamas. Normalmente, la cuenta la configuraba un agente o corredor de apuestas que trabajaba para la organización Gerodemos tras recibir el nombre de usuario y la contraseña de James Gerodemos”, se indicó en el pliego.

De acuerdo con el pliego, “la organización de apuestas Gerodemos no exigía a los apostadores que depositaran dinero en su cuenta antes de apostar. En cambio, les proporcionaba líneas de crédito que les permitían empezar a apostar casi de inmediato a través de sitios web de apuestas ilegales o por teléfono, sin necesidad de tener dinero en efectivo”.

Los acusados, supuestamente, “también utilizaron empleados de los restaurantes Gino’s Steakhouse y Paragon para facilitar la recaudación y distribución de los ingresos por juegos de azar de agentes, corredores de apuestas y apostadores relacionados con la Organización de Juegos de Azar de Gerodemos. Estos pagos oscilaron entre $100 y hasta $50,000”.

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Asimismo, se señaló en el pliego que, presuntamente, realizaban “esfuerzos por ocultar sus actividades de apuestas deportivas utilizando diversos alias, numerosas cuentas bancarias, varias entidades comerciales y pagos disfrazados de gastos comerciales legítimos o préstamos, cuando en realidad se trataba de transferencias de ganancias relacionadas con el juego o pagos de deudas de juego”.