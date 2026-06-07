Investigan el ahogamiento de una niña de 5 años en una piscina en Salinas

La Policía investiga la muerte por ahogamiento de una niña de 5 años reportada en la tarde de este domingo en la Hacienda San Miguel, ubicada en la carretera 712, en Salinas.

Según la información preliminar, la menor fue extraída de una piscina en el mencionado lugar y transportada a una institución hospitalaria donde luego se certificó su fallecimiento.

Las circunstancias permanecen bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno.