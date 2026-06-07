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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el ahogamiento de una niña de 5 años en una piscina en Salinas

La menor fue transportada a una institución hospitalaria donde posteriormente se certificó su fallecimiento

7 de junio de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en los predios de la Hacienda San Miguel en Salinas (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte por ahogamiento de una niña de 5 años reportada en la tarde de este domingo en la Hacienda San Miguel, ubicada en la carretera 712, en Salinas.

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Según la información preliminar, la menor fue extraída de una piscina en el mencionado lugar y transportada a una institución hospitalaria donde luego se certificó su fallecimiento.

Las circunstancias permanecen bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno.

Esta es una noticia en desarrollo.

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