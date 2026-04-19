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Lo más visto del fin de semana: Shalimar Rivera en competencia de fisicoculturismo y las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026

También resaltó el cumpleaños #52 de Millie Corretjer

19 de abril de 2026 - 7:26 PM

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Algunas de las candidatas al Miss Universe Puerto Rico 2026. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

¡Comienza otra semana! Entre lo más visto de los pasados días, figura la victoria de Shalimar Rivera en el Puerto Rico Pro, así como las imágenes de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026.

RELACIONADAS

Además, la audiencia de El Nuevo Día mostró interés en el cumpleaños 52 de la cantante Millie Corretjer y la participación de la segunda mujer trans en el mencionado certamen de belleza.

Aquí un vistazo:

Shalimar Rivera arrasa en el evento de fisicoculturismo Puerto Rico Pro

Shalimar Rivera fue galardonada el sábado en un evento de fisicoculturismo en el Puerto Rico Pro.

“Yo comencé esto porque sentía que había perdido mis hábitos, no me sentía cómoda conmigo, incluso hice un ‘reel’ que no sabía que me pasaba. Hablando con mi ‘coach’, Luis Ojeda, él estaba haciendo mi plan y yo le dije ‘después de esta competimos’, pero era una broma. Él me dijo: ‘No me lo digas dos veces que yo lo tomo en serio’”, contó Rivera a El Nuevo Día sobre su debut en la plataforma clave donde atletas de élite compiten en múltiples categorías para obtener reconocimiento profesional y, en muchos casos, clasificación para eventos de alto nivel como el Ms. Olympia.

Tras un período de reflexión, la comunicadora entendió que este podría ser el canal que la llevaría a retomar sus hábitos, y así fue. Para su sorpresa, la modelo se alzó con los premios de todas las categorias.

Así fue la gran transformación de Shalimar Rivera en competencia de fisicoculturismo

Así fue la gran transformación de Shalimar Rivera en competencia de fisicoculturismo

Mira cómo la exreina y presentadora arrasó con cinco premios en el Puerto Rico Pro.

Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales

Las 36 aspirantes a la corona posaron para el lente del fotógrafo Jean Nieves para las imágenes que acompañarán sus perfiles oficiales en la página web de la organización local.

Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza.Grecia Ortiz Báez, Miss Adjuntas. Krystal Lorene González Del Valle, Miss Utuado
1 / 37 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales . Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. - Suministrada

“Comenzando una nueva etapa”: Millie Corretjer celebra su cumpleaños 52

La cantante puertorriqueña Millie Corretjer celebró el sábado su cumpleaños número 52 con un mensaje de agradecimiento, publicado en sus redes sociales, en el que comparte detalles de la etapa que atraviesa.

“Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir”, expresó la intérprete.

En la publicación, Corretjer destacó el rol de sus tres hijos junto a su exesposo el boxeador Oscar de la Hoya, en su vida. Asimismo, hizo alusión a un proceso de crecimiento personal, señalando que se encuentra “conociendo quién soy en esta parte de mi historia”.

Mira cómo lucía Millie Corretjer en sus inicios musicales

La artista también compartió un mensaje de fe, en el que pidió guía para tomar decisiones y continuar su camino con claridad. “Le pido a Dios hoy, como todos los días, que me ayude a tomar las decisiones correctas, que ilumine la ruta a seguir y que me guarde como lo ha hecho hasta ahora”, escribió.

En entrevista con El Nuevo Día la cantante reveló que estaría regresando a la música, aunque no dio más detalles sobre su nuevo proyecto.

Corretjer es recordada por sus éxitos en la música latina y su presencia en la televisión puertorriqueña.

Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media)Su primera producción fue “Sola” (1995). (GFR Media)Con motivo de sus 52 años, publicó un vídeo con el siguiente mensaje: "Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir".
1 / 16 | Mira cómo lucía Millie Corretjer en sus inicios musicales. Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media)

¿Quién es Gabriel Rodríguez Velázquez, la segunda mujer trans en Miss Universe Puerto Rico?

El debate sobre la participación de mujeres trans en certámenes de belleza en Puerto Rico se avivó nuevamente por el anuncio de la segunda participante a Miss Universe Puerto Rico en esta edición del 2026, Gabriel Rodríguez Velázquez.

Mientras que por un lado, la organización local muestra una apertura progresiva hacia la diversidad y la inclusión, de otra, surge el rechazo de algunos sectores políticos y sociales.

Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra 2026, es la segunda mujer trans en aspirar a la corona de Miss Universe Puerto Rico.

Rodríguez Velázquez se describe como una artista multidisciplinaria. En el segmento “Conoce tu candidata”, publicado en las plataformas oficiales del certamen, destacó su compromiso con causas sociales.

Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas.Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. En la foto Jorge Hidalgo, CEO de WAPA MEDIA y Yizette Cifredo, directora de Miss Universe Puerto Rico junto a las participantes.
1 / 81 | Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Breaking NewsMillie CorretjerMiss Universe Puerto RicoShalimar Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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