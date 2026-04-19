Lo más visto del fin de semana: Shalimar Rivera en competencia de fisicoculturismo y las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026

¡Comienza otra semana! Entre lo más visto de los pasados días, figura la victoria de Shalimar Rivera en el Puerto Rico Pro, así como las imágenes de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026.

Además, la audiencia de El Nuevo Día mostró interés en el cumpleaños 52 de la cantante Millie Corretjer y la participación de la segunda mujer trans en el mencionado certamen de belleza.

Aquí un vistazo:

Shalimar Rivera fue galardonada el sábado en un evento de fisicoculturismo en el Puerto Rico Pro.

“Yo comencé esto porque sentía que había perdido mis hábitos, no me sentía cómoda conmigo, incluso hice un ‘reel’ que no sabía que me pasaba. Hablando con mi ‘coach’, Luis Ojeda, él estaba haciendo mi plan y yo le dije ‘después de esta competimos’, pero era una broma. Él me dijo: ‘No me lo digas dos veces que yo lo tomo en serio’”, contó Rivera a El Nuevo Día sobre su debut en la plataforma clave donde atletas de élite compiten en múltiples categorías para obtener reconocimiento profesional y, en muchos casos, clasificación para eventos de alto nivel como el Ms. Olympia.

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Tras un período de reflexión, la comunicadora entendió que este podría ser el canal que la llevaría a retomar sus hábitos, y así fue. Para su sorpresa, la modelo se alzó con los premios de todas las categorias.

Así fue la gran transformación de Shalimar Rivera en competencia de fisicoculturismo Mira cómo la exreina y presentadora arrasó con cinco premios en el Puerto Rico Pro.

Las 36 aspirantes a la corona posaron para el lente del fotógrafo Jean Nieves para las imágenes que acompañarán sus perfiles oficiales en la página web de la organización local.

1 / 37 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales . Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. - Suministrada 1 / 37 Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. Suministrada Compartir

La cantante puertorriqueña Millie Corretjer celebró el sábado su cumpleaños número 52 con un mensaje de agradecimiento, publicado en sus redes sociales, en el que comparte detalles de la etapa que atraviesa.

“Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir”, expresó la intérprete.

En la publicación, Corretjer destacó el rol de sus tres hijos junto a su exesposo el boxeador Oscar de la Hoya, en su vida. Asimismo, hizo alusión a un proceso de crecimiento personal, señalando que se encuentra “conociendo quién soy en esta parte de mi historia”.

La artista también compartió un mensaje de fe, en el que pidió guía para tomar decisiones y continuar su camino con claridad. “Le pido a Dios hoy, como todos los días, que me ayude a tomar las decisiones correctas, que ilumine la ruta a seguir y que me guarde como lo ha hecho hasta ahora”, escribió.

En entrevista con El Nuevo Día la cantante reveló que estaría regresando a la música, aunque no dio más detalles sobre su nuevo proyecto.

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Corretjer es recordada por sus éxitos en la música latina y su presencia en la televisión puertorriqueña.

1 / 16 | Mira cómo lucía Millie Corretjer en sus inicios musicales. Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media) 1 / 16 Mira cómo lucía Millie Corretjer en sus inicios musicales Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media) Compartir

El debate sobre la participación de mujeres trans en certámenes de belleza en Puerto Rico se avivó nuevamente por el anuncio de la segunda participante a Miss Universe Puerto Rico en esta edición del 2026, Gabriel Rodríguez Velázquez.

Mientras que por un lado, la organización local muestra una apertura progresiva hacia la diversidad y la inclusión, de otra, surge el rechazo de algunos sectores políticos y sociales.

Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra 2026, es la segunda mujer trans en aspirar a la corona de Miss Universe Puerto Rico.

Rodríguez Velázquez se describe como una artista multidisciplinaria. En el segmento “Conoce tu candidata”, publicado en las plataformas oficiales del certamen, destacó su compromiso con causas sociales.