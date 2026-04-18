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“Comenzando una nueva etapa”: Millie Corretjer celebra su cumpleaños 52

Agradeció a su familia y a sus seguidores en el emotivo mensaje

18 de abril de 2026 - 1:06 PM

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Millie Corretjer (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante puertorriqueña Millie Corretjer celebró hoy su cumpleaños número 52 con un mensaje de agradecimiento, publicado en sus redes sociales, en el que comparte detalles de la etapa que atraviesa.

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Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir”, expresó la intérprete.

En la publicación, Corretjer destacó el rol de sus tres hijos junto a su exesposo el boxeador Oscar de la Hoya, en su vida. Asimismo, hizo alusión a un proceso de crecimiento personal, señalando que se encuentra “conociendo quién soy en esta parte de mi historia”.

Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media)Su primera producción fue “Sola” (1995). (GFR Media)Con motivo de sus 52 años, publicó un vídeo con el siguiente mensaje: "Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir".
1 / 16 | Mira cómo lucía Millie Corretjer en sus inicios musicales. Millie Corretjer ha lanzado cuatro discos. (GFR Media)

La artista también compartió un mensaje de fe, en el que pidió guía para tomar decisiones y continuar su camino con claridad. “Le pido a Dios hoy, como todos los días, que me ayude a tomar las decisiones correctas, que ilumine la ruta a seguir y que me guarde como lo ha hecho hasta ahora”, escribió.

Corretjer aprovechó la ocasión para agradecer a su círculo cercano, así como a sus seguidores, por el respaldo que ha recibido a lo largo de los años. “Siempre siento el cariño, apoyo y buenos deseos para mí y mis hijos, y eso me llena de muchas emociones lindas”, añadió.

La cantante es recordada por sus éxitos en la música latina y su presencia en la televisión puertorriqueña.

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Millie Corretjer
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