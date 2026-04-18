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“Pinocho” llegará al teatro con Modesto Lacén como Papá Geppetto

Subirá a escena los días 3 y 4 de mayo en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera

18 de abril de 2026 - 1:00 PM

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Elenco de "Pinocho". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Escuela de Artistas subirá a escena “Pinocho” en la adaptación teatral de la obra clásica "Las Aventuras de Pinocho", los días 3 y 4 de mayo en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

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La producción cuenta con la dirección de Camila Monclova y la producción de Félix Monclova junto a Obreros del Arte Inc.

La obra contará con la participación especial del actor Modesto Lacén en el papel de Papá Geppetto, integrándose a un elenco compuesto por actores en desarrollo pertenecientes a la compañía Juniors y a la Compañía Residente de la Escuela de Artistas.

Esta adaptación propone una mirada contemporánea a la historia de Pinocho, explorando temas como la identidad, la toma de decisiones y el crecimiento personal, a través de una propuesta escénica dinámica que combina talento emergente con un enfoque artístico riguroso.

El equipo de producción está compuesto por Natalí Droz como asistente de dirección, Skyler Agosto como diseñador de escenografía, Lynet Salas como diseñadora de luces y Mariana Monclova como regidora, aportando cada uno desde su área a la construcción de esta propuesta escénica.

La función del 3 de mayo será para público general y la del 4 de mayo para público estudiantil. Para información y boletos de la función escolar o reservaciones grupales, pueden comunicarse al correo electrónico escueladeartistaspr@gmail.com o al teléfono 939-429-4804. Los boletos para la función general están disponibles a través de PRticket.

La Escuela de Artistas es una iniciativa educativa de Obreros del Arte Inc., con más de una década de trayectoria dedicada a la formación integral de actores y creadores en teatro, cine y artes escénicas. Su enfoque combina la práctica artística con procesos de creación contemporáneos, promoviendo la disciplina, la colaboración y el desarrollo creativo.

Tags
Obras de teatroModesto Lacén
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