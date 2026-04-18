“Pinocho” llegará al teatro con Modesto Lacén como Papá Geppetto

La Escuela de Artistas subirá a escena “Pinocho” en la adaptación teatral de la obra clásica "Las Aventuras de Pinocho", los días 3 y 4 de mayo en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

La producción cuenta con la dirección de Camila Monclova y la producción de Félix Monclova junto a Obreros del Arte Inc.

La obra contará con la participación especial del actor Modesto Lacén en el papel de Papá Geppetto, integrándose a un elenco compuesto por actores en desarrollo pertenecientes a la compañía Juniors y a la Compañía Residente de la Escuela de Artistas.

Esta adaptación propone una mirada contemporánea a la historia de Pinocho, explorando temas como la identidad, la toma de decisiones y el crecimiento personal, a través de una propuesta escénica dinámica que combina talento emergente con un enfoque artístico riguroso.

PUBLICIDAD

El equipo de producción está compuesto por Natalí Droz como asistente de dirección, Skyler Agosto como diseñador de escenografía, Lynet Salas como diseñadora de luces y Mariana Monclova como regidora, aportando cada uno desde su área a la construcción de esta propuesta escénica.

La función del 3 de mayo será para público general y la del 4 de mayo para público estudiantil. Para información y boletos de la función escolar o reservaciones grupales, pueden comunicarse al correo electrónico escueladeartistaspr@gmail.com o al teléfono 939-429-4804. Los boletos para la función general están disponibles a través de PRticket.