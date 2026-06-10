Taylor Swift se roba el show en el preestreno de “Toy Story 5″

Los Ángeles - Taylor Swift se robó la noche en el preestreno de "Toy Story 5“ celebrado ayer, martes, en Los Ángeles, donde interpretó en directo el tema que compuso para la película de Pixar.

La estrella de pop debutó en el universo de Toy Story con la canción ‘I Knew It, I Knew You’, inspirada en el personaje de Jessie, con la que regresó al estilo country que marcó el inicio de su carrera.

Además de su actuación, Swift posó junto al elenco veterano de la franquicia: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), y los recién llegados Greta Lee, como Lilypad, y Conan O’Brien, como Smarty Pants.

’Toy Story 5′, que se estrena en salas el 19 de junio, sigue a Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla en una nueva aventura marcada por la irrupción de la tecnología.Los juguetes deberán adaptarse cuando la niña Bonnie empiece a prestar más atención a Lilypad, una tableta inteligente que compite por su tiempo de juego.

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Para Jim Morris, presidente de Pixar, la cinta dirigida por Andrew Stanton aborda cómo conviven el juego físico y las pantallas en la infancia actual.

“La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas y de todo lo que las acompaña”, dijo a EFE el ejecutivo durante su paso por la alfombra roja.

La película promete continuar con el legado emotivo de la franquicia y pone a Jessie al frente de los juguetes de Bonnie, mientras estos intentan adaptarse a un mundo cada vez más marcado por las pantallas.

“Pixar siempre ha sabido mantenerse relevante, y creo que esta vez dieron en el clavo”, expresó la actriz Anna Vocino, en referencia al debate entre el juego físico y el virtual que plantea la historia.Vocino interpreta por primera vez en la saga a Mrs. Potato Head (Sra. Patata en España y Sra. Cara de Papa en Latinoamérica), tras el fallecimiento de Estelle Harris en 2022, mientras que Jeff Bergman sustituye en esta entrega a Don Rickles (1926-2017) en el papel de Mr. Potato Head.

“Tanto Estelle Harris como Don Rickles tenían voces icónicas y los fans saben perfectamente cómo suenan esos personajes. Hicimos todo lo posible para honrar el espíritu y la esencia de esos personajes”, dijo a EFE Bergman.

“Creo que los Cara de Papa estarán juntos literalmente para siempre”, añadió Vocino, quien junto a Bergman confiesa que le encantaría que estos personajes tengan su propia película sobre el inicio de su romance.’Toy Story 5′ también cuenta con la participación de Tony Hale, como el tenedor de plástico Forky; Wallace Shawn en el papel del ansioso dinosaurio Rex; John Ratzenberg como el símpatico cerdito Hamm o Blake Clark como el querido perro Slinky Dog.

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