Fallece Chuck Russell director de “The Mask” y “The Scorpion King”

El director estadounidense Chuck Russell, conocido por impulsar las carreras de Jim Carrey y Cameron Díaz con el clásico noventero ‘The Mask’, falleció a los 68 años en el estado de California, según confirmó este viernes TMZ.

Russell murió el pasado miércoles de forma inesperada en su domicilio, cerca de la ciudad de San Diego, en el sur de California, según informó la familia del director a la revista especializada.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del célebre director, suyo mayor hito cinematográfico llegó en 1994 tras dirigir el gran fenómeno de taquilla ‘The Mask’, un proyecto con el que recaudó más de $350 millones en todo el mundo.

Russell transformó el cómic original de título homónimo en una comedia familiar repleta de innovadores efectos especiales que catapultó de inmediato la carrera de Carrey a la cima de Hollywood.

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‘The Mask’ supuso el debut en la gran pantalla de Díaz a sus 21 años, y obtuvo una nominación al Oscar a mejores efectos visuales gracias a la revolucionaria tecnología digital empleada para recrear la expresividad del personaje de Carrey.

Durante las décadas de 1980 y 1990, el directo estadounidense destacó por sus trabajos en célebres proyectos como ‘Eraser’, en el que dirigió a Arnold Schwarzenegger en 1996; o ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’, donde revitalizó la franquicia en 1987.

En 2002 confió en Dwayne Johnson, apodado como ‘The Rock’, para protagonizar ‘The Scorpion King’, un proyecto que supuso el primer papel protagónico para el entonces luchador en Hollywood.