Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de julio de 2026
85°Lluvias dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece Chuck Russell director de “The Mask” y “The Scorpion King”

El cineasta de 68 años murió el pasado miércoles de forma inesperada en su domicilio en San Diego

25 de julio de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La película "The Mask" (1994) fue protagonizada por Jim Carrey.
La película "The Mask" (1994) fue protagonizada por Jim Carrey. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El director estadounidense Chuck Russell, conocido por impulsar las carreras de Jim Carrey y Cameron Díaz con el clásico noventero ‘The Mask’, falleció a los 68 años en el estado de California, según confirmó este viernes TMZ.

RELACIONADAS

Russell murió el pasado miércoles de forma inesperada en su domicilio, cerca de la ciudad de San Diego, en el sur de California, según informó la familia del director a la revista especializada.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del célebre director, suyo mayor hito cinematográfico llegó en 1994 tras dirigir el gran fenómeno de taquilla ‘The Mask’, un proyecto con el que recaudó más de $350 millones en todo el mundo.

Russell transformó el cómic original de título homónimo en una comedia familiar repleta de innovadores efectos especiales que catapultó de inmediato la carrera de Carrey a la cima de Hollywood.

‘The Mask’ supuso el debut en la gran pantalla de Díaz a sus 21 años, y obtuvo una nominación al Oscar a mejores efectos visuales gracias a la revolucionaria tecnología digital empleada para recrear la expresividad del personaje de Carrey.

Durante las décadas de 1980 y 1990, el directo estadounidense destacó por sus trabajos en célebres proyectos como ‘Eraser’, en el que dirigió a Arnold Schwarzenegger en 1996; o ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’, donde revitalizó la franquicia en 1987.

En 2002 confió en Dwayne Johnson, apodado como ‘The Rock’, para protagonizar ‘The Scorpion King’, un proyecto que supuso el primer papel protagónico para el entonces luchador en Hollywood.

Su última película fue una nueva versión de la película ‘Witchboard’, que escribió y dirigió en 2024.

Tags
MuertesCineHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: