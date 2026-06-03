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Penélope Cruz pondrá voz también a un personaje de “Toy Story 5″

Siguen sumándose los artistas presentes en el filme animado

3 de junio de 2026 - 2:44 PM

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Foto de archivo de Penélope Cruz (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La española Penélope Cruz se suma al elenco de voces en español de la quinta película de “Toy Story”, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje junto a un reparto estelar liderado por el astro puertorriqueño Bad Bunny y el rapero argentino Bizarrap.

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El personaje de la actriz oscarizada “forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín, en la que también están los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny (Pizza con Gafas de Sol) y Bizarrap (Gnomo de Jardín)”, informó este miércoles en un comunicado el coloso de entretenimiento Disney.

Su voz estará presente en la versión en español para España y Latinoamérica de la película, junto a la de otros grandes nombres de la industria como Bizarrap o Bad Bunny.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia, aventura y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.

El emblemático Buzz Lightyear, acompañado de sus inseparables Woody y Jessie, desfilaron esta tarde por la alfombra roja de la plaza de Leicester Square, en la capital británica, y protagonizaron un momento nostálgico. En la foto, el director Andrew Stanton, Tom Hanks, Tim Allen, y Joan Cusack. La sala del cine Odeon de Leicester Square se transformó, por un momento, en la habitación de todos esos niños que han protagonizado las películas cuando Hanks pronunció su mítica frase: “¡Alguien viene!” y, como los juguetes a los que encarnan en la pantalla, se quedaron inmóviles en sus sillas.Siân Welby, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, y Jordan North.
1 / 12 | Mágico reencuentro de Woody y Buzz: "Toy Story 5" conmueve en su presentación mundial. El emblemático Buzz Lightyear, acompañado de sus inseparables Woody y Jessie, desfilaron esta tarde por la alfombra roja de la plaza de Leicester Square, en la capital británica, y protagonizaron un momento nostálgico. En la foto, el director Andrew Stanton, Tom Hanks, Tim Allen, y Joan Cusack. - Millie Turner
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Penélope CruzToy Story
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