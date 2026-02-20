Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Woody y Buzz se reencuentran en nuevo trailer de “Toy Story 5″

También sale quién será la villana de la nueva película infantil que llegará al cine en el verano de 2026

20 de febrero de 2026 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película "Toy Story 5". (Suministrada)
Por El Nacional / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.

Así lo muestra el nuevo trailer de Toy Story 5″ revelado este jueves.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de “Toy Story 4″ de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y contará con Tom Hanks como la voz de Woody. Tim Allen estará como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O’Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

También se suman nuevos talentos: Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS. Shelby Rabara pondrá voz a Snappy, un juguete con cámara y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.

“Toy Story 5″ está dirigida por Andrew Stanton ("Finding Nemo"), codirigida por Kenna Harris ("Ciao Alberto") y cuenta con la producción de Lindsey Collins. Mientras, la banda sonora original volverá a correr a cargo de Randy Newman.En total, la franquicia, cuya primera entrega estrenó en 1995, ha recaudado 3.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

ACERCA DEL AUTOR
El Nacional / GDA
El Nacional es un medio de comunicación venezolano, fundado en Caracas el 3 de agosto de 1943. Pretende contribuir a hacer viable la democracia en Venezuela, mostrando la real situación del...
