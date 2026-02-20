Woody y Buzz se reencuentran en nuevo trailer de “Toy Story 5″

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.

Así lo muestra el nuevo trailer de “Toy Story 5″ revelado este jueves.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de “Toy Story 4″ de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y contará con Tom Hanks como la voz de Woody. Tim Allen estará como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O’Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

También se suman nuevos talentos: Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS. Shelby Rabara pondrá voz a Snappy, un juguete con cámara y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.