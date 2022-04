La actriz Estelle Harris, quien se abrió paso a gritos en la historia de la televisión como la madre de George Costanza en el programa de televisión “Seinfeld” y prestó su voz al personaje de “Miss Potato Head” en la franquicia “Toy Story”, murió a los 93 años, según confirmó su agente Michael Eisenstadt. Harris murió en Palm Desert, California.

El hijo de la actriz, Glen Harris, le dijo a Deadline y Forbes que ella murió el sábado por la noche. “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”, dijo.

Harris fue diagnosticada con cáncer en 2013, pero le dijo a TMZ en ese momento que los médicos “lo sacaron todo”.

Jason Alexander, quien interpretó al hijo de Harris en la pantalla, como George, en “Seinfeld”, también rindió homenaje a su “mamá” televisiva el domingo. “Ha fallecido una de mis personas favoritas: mi mamá televisiva, Estelle Harris”, tuiteó el actor. “La alegría de jugar con ella y saborear su gloriosa risa fue un placer. Te adoro, Estelle. Amor a tu familia. Serenidad ahora y siempre”.

Con una voz aguda y nasal que era reconocible al instante, Harris tuvo más de 100 créditos de actuación a lo largo de su carrera cinematográfica y televisiva de 45 años.

Nacida como Estelle Nussbaum en la ciudad de Nueva York el 4 de abril de 1928, de padres inmigrantes polacos que eran dueños de una tienda de dulces, Harris creció en un suburbio de Pittsburgh antes de regresar a Nueva York y casarse con Sy Harris.

Pasó años actuando en teatros comunitarios y apareciendo en comerciales (algunas de sus campañas notables incluyen Kool-Aid, Glad, SOS Pads y Cabbage Patch Kids) antes de su papel revelación en “Seinfeld” en 1992.

Harris formó parte de varias producciones televisivas de Disney, como “The Suite Life of Zack and Cody” donde interpretó a una apática ama de llaves. Además, participó de películas como “Kim Possible”, “The Proud Family”, “Sonny With a Chance”, “Phil of the Future”, “Tarzan 2″ y “Brother Bear”.

Harris también hizo algunos cameos en programas como “Law & Order”, “Married... With Children”, “Night Court”, “Star Trek: Voyager”, “House of Mouse”, “Curb Your Enthusiasm” y “Futurama”.

Su crédito más reciente fue “Toy Story 4″, que estrenó en 2019.