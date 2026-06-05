La canción de Taylor Swift para “Toy Story 5″ es un regreso al pop country

NUEVA YORK - Ya está aquí la nueva canción de Taylor Swift para la próxima película de Disney y Pixar “Toy Story 5”. El viernes, Swift lanzó “I Knew It, I Knew You”, una especie de regreso a la música country para la intérprete que primero se hizo un nombre en la escena musical de Nashville antes de conquistar el mundo.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre “Lo sabía, te conocía”.

Taylor Swift se pasa al country otra vez

Swift no canta con un acento familiar en “I Knew It, I Knew You”, pero no importa: la canción presenta algunos elementos del género country: La instrumentación en directo, el banjo y la armónica que abre el tema.

La mayoría considera que la última incursión oficial de Swift en el género de la música country fue “Red”, de 2012, aunque el álbum es mucho más que un experimento crossover. Sería más astuto etiquetar “Speak Now” como su último lanzamiento de música country en toda regla, y de eso hace ya más de 15 años.

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Además: “I Knew It, I Knew You” es también el primer material original de Swift desde el lanzamiento de “The Life of a Showgirl” en octubre.

La canción también está coproducida por Jack Antonoff, su antiguo y frecuente colaborador. Swift empezó a trabajar con Antonoff en “1989” de 2014 hasta “The Tortured Poets Department” de 2024.

Notablemente, la pareja comenzó su larga colaboración después de la era country de Swift, quizás con la rara excepción de “Betty” de su álbum “Folklore” de 2020.

“Escribir esta canción ha sido como salir de la música y volver a casa al mismo tiempo. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y también se sintió como una segunda naturaleza a la vez”, escribió Swift en las redes sociales el viernes, en referencia al querido personaje de la vaquera. “Y ser una niña de ‘Toy Story’ desde los 5 años hasta ahora... es una aventura en la que planeo estar, hasta el infinito y más allá”.

El lanzamiento

El pasado fin de semana, aparecieron vallas publicitarias con las iniciales “TS”, estilizadas como el logotipo de “Toy Story”, en Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres, algo muy apropiado, ya que “TS” sirve tanto para la querida franquicia como para el músico.

El lunes, Swift confirmó que la canción era inminente, escribiendo en Instagram: “Siempre he soñado con llegar a escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras fases, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?”.

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También informó de que en su sitio web se podían reservar tres versiones sencillas en CD de la canción. Se agotaron rápidamente: Una presenta la canción tal y como aparece en la película, otra es una versión acústica y la última es una versión de piano.

“Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió por lo que estaba pasando el personaje fue innegable”, dijo entonces el director y guionista de “Toy Story 5”, Andrew Stanton, en un comunicado de prensa. “La canción está tan profundamente conectada con ‘Toy Story’. Tanto que, a la primera escucha, sentí que siempre había estado ahí, como un familiar perdido. Era el destino”.

¿Se presenta Taylor Swift a los Oscar?

Algunos fans han empezado a especular en Internet: ¿Podría ser candidata al Oscar en la categoría de canción original?

Muy posiblemente, si cumple todas las normas y reglamentos pertinentes. Para poder optar a los Premios de la Academia de 2027, los largometrajes -y sus canciones- deben estrenarse en cines entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. “Toy Story 5” se estrenará en los cines de todo el mundo el 19 de junio, por lo que cumple los requisitos.

También depende de cuándo se coloque “I Knew It, I Knew You” en “Toy Story 5”. Este año hay una nueva regla: Si la canción suena sobre los créditos finales, también debe solaparse con los últimos 15 segundos de la película antes de que empiecen realmente los créditos.