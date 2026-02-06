Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Taylor Swift lanza nuevo vídeo musical lleno de famosos

De momento, los suscriptores de Spotify Premium y Apple Music ya pueden disfrutar del vídeo

6 de febrero de 2026 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Taylor Swift arrives at the 67th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 2, 2025, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Taylor Swift lanzó este viernes su nuevo vídeo, “Opalite”, en el que se ha rodeado de muchos rostros famosos: Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith o Greta Lee, protagonistas junto a la cantante de una historia con estética ochentera.

RELACIONADAS

Un vídeo que se ha lanzado solo en Spotify Premium y Apple Music, por lo que los fans que no sean suscriptores de estas plataformas tendrán que esperar al domingo para poder verlo en Youtube, según informó un comunicado de Universal Music Spain.

Una decisión de la cantante que llega después de que la revista Billboard anunciara que para la elaboración de sus listas de éxitos tendría más en cuenta los datos de escuchas y visualizaciones de las plataformas de pago frente a la financiadas con publicidad, como YouTube.

Por ello, YouTube decidió dejar de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama “que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar”.

De momento, los suscriptores de Spotify Premium y Apple Music ya pueden disfrutar del vídeo de un tema que forma parte del álbum “The Life of a Showgirl”, que Swift lanzó en octubre de 2025 y del que ya se lanzó el vídeo de “The Fate of Ophelia”.

El vídeo de “Opalite” comienza como un anuncio televisivo de un producto de limpieza con ese nombre, que una Taylor Swift caracterizada de adolescente está viendo en su habitación.

Gleeson es el objeto amoroso de Swift; Lee interpreta a una cantante en MTV; Turner-Smith a una profesora de aerobic; Lewis Capaldi el fotógrafo que inmortaliza a la pareja de tortolitos; Cillian Murphy es el rostro que publicita el “Opalite”: Kameron Saunders, miembro de un jurado de un concurso de baile y Graham Norton, el encargado de dar a conocer el limpiador en un centro comercial.

Todo con una divertida estética llena de brillos y colores y con guiños continuos a la sociedad estadounidense de los ochenta, además de un baile tan ridículo como llamativo a cargo de Gleeson y Swift.

La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well".Con su exitosa gira "Eras" conquistó los Estados Unidos y la llevó a una etapa internacional. que la ha encaminado para conquistar el planeta. Imagen durante el primer concierto de esta gira en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023.Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapour, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.
1 / 16 | Fotos: Taylor Swift, con un 2023 exorbitante. La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well". - The Associated Press

Tags
Taylor Swift
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: