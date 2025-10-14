Opinión
14 de octubre de 2025
84°aguaceros
Películas y Series
Taylor Swift anuncia docuserie y nueva película concierto

La cantante publicó en su redes sociales un avance del documental que se estrenará en Disney+

14 de octubre de 2025 - 8:05 AM

Taylor Swift arrives at the 67th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 2, 2025, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Taylor Swift anunció ayer que la docuserie de seis episodios “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era” se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre, y se lanzará simultáneamente la película concierto “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, filmada durante el final de la gira.

“Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin”, escribió en su cuenta de Instagram la artista.

La cantante, además, publicó en sus redes un avance del documental, de un minuto y 39 segundos de duración.

“Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era” está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal; mientras que ‘Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show’ está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions, según Variety.

La película del concierto cuenta cómo fue el final de la gira Eras, que tuvo lugar en el estadio BC Place de Vancouver, Canada, el 8 de diciembre de 2023.

Swift, en abril de 2024, llevó la cinta “Taylor Swift: The Eras Tour” a Disney+, tras el éxito de taquilla de la película.

La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well".Con su exitosa gira "Eras" conquistó los Estados Unidos y la llevó a una etapa internacional. que la ha encaminado para conquistar el planeta. Imagen durante el primer concierto de esta gira en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023.Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapour, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.
