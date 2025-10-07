Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Taylor Swift niega haber rechazado el “show” de medio tiempo del Super Bowl 2026

La cantante de “The Life of a Showgirl” visitó “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” el lunes y desmintió algunos rumores

7 de octubre de 2025 - 2:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Taylor Swift brilla en Buenos Aires con su "Eras Tour". (Natacha Pisarenko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Taylor Swift dice que no rechazó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

RELACIONADAS

La cantante de “The Life of a Showgirl” visitó “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” el lunes y desmintió algunos rumores. En particular, compartió que no rechazó el escenario más grande de la NFL porque no se le permitiría ser dueña de las imágenes de la presentación, como se afirmó en un rumor popular en internet.

“No, no, no”, dijo.

El show de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, este último fundado por el magnate de la música Jay-Z.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son muy unidos. Por ejemplo, a veces llaman y dicen, ‘¿Cómo se siente ella con respecto al Super Bowl?’, y eso no es como una oferta oficial o una conversación oficial en una sala de conferencias”, dijo Swift a Fallon. “Siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo”, continuó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce, una estrella como ala cerrada de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl.

“Es como ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy concentrada en lo que ese hombre está haciendo en el campo”, dijo.

“Pueden imaginarse si él está ahí cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de alta presión y alta intensidad, y yo estoy como, ‘¿Me pregunto cuál debería ser mi coreografía?’”, bromeó Swift.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo

“‘Creo que deberíamos hacer dos estrofas de ‘Shake it off’, luego ‘Blank space’ y luego ‘Cruel summer’, sería genial’. Y esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera, pero estoy demasiado concentrada”.

El mes pasado, se anunció que la superestrella mundial Bad Bunny llevará su trap latino, su swagger de reguetón y su orgullo puertorriqueño al Super Bowl en vivo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Es un casting ideal: Bad Bunny viene de una residencia histórica en Puerto Rico que atrajo a más de medio millón de fanáticos y lidera todas las nominaciones en los Latin Grammys en noviembre.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

“Lo que siento va más allá de mí”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

El sábado, Bad Bunny fue el anfitrión del estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live” con algunos chistes sobre su próximo show de medio tiempo del Super Bowl.

Tags
Taylor SwiftSuper BowlNFL
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: