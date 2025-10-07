Taylor Swift niega haber rechazado el “show” de medio tiempo del Super Bowl 2026

Nueva York — Taylor Swift dice que no rechazó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La cantante de “The Life of a Showgirl” visitó “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” el lunes y desmintió algunos rumores. En particular, compartió que no rechazó el escenario más grande de la NFL porque no se le permitiría ser dueña de las imágenes de la presentación, como se afirmó en un rumor popular en internet.

“No, no, no”, dijo.

El show de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, este último fundado por el magnate de la música Jay-Z.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son muy unidos. Por ejemplo, a veces llaman y dicen, ‘¿Cómo se siente ella con respecto al Super Bowl?’, y eso no es como una oferta oficial o una conversación oficial en una sala de conferencias”, dijo Swift a Fallon. “Siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo”, continuó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce, una estrella como ala cerrada de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl.

“Es como ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy concentrada en lo que ese hombre está haciendo en el campo”, dijo.

“Pueden imaginarse si él está ahí cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de alta presión y alta intensidad, y yo estoy como, ‘¿Me pregunto cuál debería ser mi coreografía?’”, bromeó Swift.

Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023.

“‘Creo que deberíamos hacer dos estrofas de ‘Shake it off’, luego ‘Blank space’ y luego ‘Cruel summer’, sería genial’. Y esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera, pero estoy demasiado concentrada”.

El mes pasado, se anunció que la superestrella mundial Bad Bunny llevará su trap latino, su swagger de reguetón y su orgullo puertorriqueño al Super Bowl en vivo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Es un casting ideal: Bad Bunny viene de una residencia histórica en Puerto Rico que atrajo a más de medio millón de fanáticos y lidera todas las nominaciones en los Latin Grammys en noviembre.

Los logros históricos de Bad Bunny. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.

“Lo que siento va más allá de mí”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.