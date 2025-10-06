Película de Taylor Swift lidera la taquilla

"Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", la película promocional con la que la cantante estadounidense acompañó el lanzamiento de su álbum “The Life of a Showgirl”, lideró este fin de semana la taquilla cinematográfica, con $46 millones de recaudación a nivel mundial.

El filme, de 89 minutos de duración y una presentación limitada, solo disponible en cines entre los pasados 3 y 5 de octubre, logró $33 millones en Estados Unidos y otros $13 millones a nivel internacional, según las cifras difundidas por Box Office Mojo.En el número dos se situó ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que el fin de semana anterior, el de su estreno, se colocó como la más taquillera.

En esta ocasión recaudó $11.1 millones en Estados Unidos, hasta un total en estas dos semanas de $42.7 millones en ese país y otros $58.9 millones en el resto del mundo.’The Smashing Machine’, un filme dirigido por el cineasta de culto Benny Safdie, que pone Swayne ‘La roca’ Johnson en la piel de la leyenda de la lucha Mark Kerr, uno de los encargados de popularizar las artes marciales mixtas, ocupó el tercer lugar, con $6 millones de dólares en Estados Unidos en este fin de semana de estreno.

