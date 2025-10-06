Opinión
6 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
Películas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Película de Taylor Swift lidera la taquilla

El filme promocional recaudó $46 millones en las salas de cine

6 de octubre de 2025 - 8:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Taylor Swift durante su espectáculo "Eras Tour". (Lewis Joly)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

"Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", la película promocional con la que la cantante estadounidense acompañó el lanzamiento de su álbum “The Life of a Showgirl”, lideró este fin de semana la taquilla cinematográfica, con $46 millones de recaudación a nivel mundial.

El filme, de 89 minutos de duración y una presentación limitada, solo disponible en cines entre los pasados 3 y 5 de octubre, logró $33 millones en Estados Unidos y otros $13 millones a nivel internacional, según las cifras difundidas por Box Office Mojo.En el número dos se situó ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que el fin de semana anterior, el de su estreno, se colocó como la más taquillera.

En esta ocasión recaudó $11.1 millones en Estados Unidos, hasta un total en estas dos semanas de $42.7 millones en ese país y otros $58.9 millones en el resto del mundo.’The Smashing Machine’, un filme dirigido por el cineasta de culto Benny Safdie, que pone Swayne ‘La roca’ Johnson en la piel de la leyenda de la lucha Mark Kerr, uno de los encargados de popularizar las artes marciales mixtas, ocupó el tercer lugar, con $6 millones de dólares en Estados Unidos en este fin de semana de estreno.

La comedia musical ‘Gabby’s Dollhouse: The Movie’, que adapta la serie homónima de Netflix, y la cinta de terror ‘The Conjuring: Last Rites’ quedaron relegadas respectivamente al cuarto y quinto lugar de la taquilla.La primera, que se encuentra en su segunda semana en los cines, recaudó $5.2 millones en Estados Unidos, hasta un total de $21.6 millones en el país y otros $10.8 millones desde su estreno, mientras que la segunda, que suma ya cinco semanas, logró $4.05 millones en Estados Unidos, que elevan hasta los $458.2 millones de la recaudación global hasta la fecha.

Taylor SwiftCinePelículas
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
