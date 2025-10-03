Opinión
3 de octubre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La guía para entender “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift

El nuevo álbum de la superestrella del pop tiene muchas pistas y referencias inteligentes a su vida pública y discografía

3 de octubre de 2025 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Taylor Swift (Lewis Joly)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El telón se ha corrido. Las luces del escenario están encendidas. Es hora de “The Life of a Showgirl”. Para la audiencia más dedicada de Taylor Swift, un nuevo álbum significa nuevas oportunidades para descifrar los ‘Easter eggs’ en sus letras y videos musicales.

RELACIONADAS

El duodécimo álbum de estudio de la superestrella del pop tiene muchas pistas y referencias inteligentes a su vida pública y discografía. Muchas son opacas y revelan lo suficiente como para inspirar una miríada de teorías de fans. Otras son concretas: nombres y lugares explícitos que vale la pena explorar. A continuación, encontrará una guía de esas instancias y cómo se relacionan con Swift. ¡Sigue leyendo y feliz búsqueda!

“Elizabeth Taylor” letra: “esa vista de portofino estaba en mi mente / cuando me llamaste en la Plaza Athénée.

Significado: cuando Swift anunció su nuevo álbum, lo hizo con la presentación de un tono que ella llama portofino orange glitter después de usar el color en el escenario durante la última parte de su “Eras Tour”. “Siempre me ha gustado”, dijo sobre el tono durante su primera aparición en “New Heights”, el popular podcast, generalmente centrado en el fútbol, ​​presentado por su prometido Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce. “Se siente energéticamente como se ha sentido mi vida. Y este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira”. Ella y su novio Kelce fueron vistos el año pasado en el Lago Como, Italia, pero no está claro si pasaron tiempo en la cercana Portofino. Además, la versión estándar de su álbum está disponible en “sudor y perfume de vainilla portofino orange vinyl”. ¿En cuanto a la Plaza Athénée? Ese es un hotel de lujo en París.

Letra: “Sé mi NY cuando Hollywood me odie”

Significado: Ambas ubicaciones aparecen en la composición de canciones de Swift. Entre ellos: “Welcome to new york” de “1989” de 2014 y “White Horse” de “Fearless” de 2008. Ella también posee propiedades en ambos lugares.

Letra: “cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar... es broma”

Significado: En agosto de este año, Swift anunció su compromiso con Kelce publicando un carrusel de imágenes en Instagram. Los fanáticos con vista de águila notaron que el anillo no era la única joyería que estaba mostrando. También llevaba un reloj Cartier.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo

Letra: “llegamos al mejor stand en Musso & Frank’s”

Significado: Desde su apertura en 1919, Musso & Frank Grill ha sido un punto de encuentro para celebridades en Los Ángeles, encarnando el tipo de glamour de la vieja escuela de Hollywood que inspiró la obra de arte de “The Life of a Showgirl”.

Letra: “Todos mis diamantes blancos y amantes son para siempre”

Significado: La canción se titula “Elizabeth Taylor” en honor a la estrella clásica de Hollywood que, en 1991, creó su propio perfume llamado “White Diamonds”.

“Ruin the friendship” letra: “conduces, 85 / gallatin road y la playa junto al lago”

Significado: Hay varias Gallatin Roads en Estados Unidos, pero dadas las otras letras de la canción, esta probablemente se refiere a una calle en Hendersonville, Tennessee, un suburbio de Nashville, donde Swift pasó su adolescencia.

Letra: “pero mientras sonaba la canción de 50 Cent”

Significado: Una referencia a 50 Cent implica además que esta canción está arraigada en los años de adolescencia de Swift en los años 2000, cuando el rapero estaba en la cima de su popularidad. La canción también menciona “prom” y “second period”, lo que normalmente se asocia con la escuela secundaria.

Letra: “cuando salí de la escuela, te perdí la pista / Abigaíl me llamó con las malas noticias / adiós”

Significado: Abigaíl se refiere a la mejor amiga de Swift, Abigail Anderson, con quien asistió a Hendersonville High School. Esta es la segunda vez que se menciona a Abigaíl en la discografía de Swift: la primera es la evocadora “Fifteen” de “Fearless”.

“Wood” letra: “redwood tree / no es difícil de ver”

Significado: en octubre de 2023, Swift y Kelce hicieron una aparición sorpresa en “Saturday Night Live” para un episodio de estreno de temporada que contó con el presentador Pete Davidson y el intérprete musical/amigo de Swift, Ice Spice**. Después, el miembro del elenco de “SNL” Bowen Yang describió a la pareja como “las personas más altas del mundo” en el podcast “Las culturistas” que copresenta con el comediante Matt Rogers. “Los veo juntos y digo: ‘estoy en el bosque de secuoyas’”. Por lo tanto, “redwood tree”.

Letra: “nuevas alturas de hombría”

Significado: “New Heights” es una referencia directa al podcast de los Kelce del mismo nombre.

“Honey” letra: “summertime spritz, pink skies”

Significado: Las variantes de álbumes físicos han sido una gran parte del lanzamiento de “The Life of a Showgirl” de Swift y, en cierto modo, aparecen en la letra de “Honey”. El color de su lanzamiento exclusivo en vinilo con Target, edición “The Crowd is Your King”, se describió en línea como “summertime spritz pink shimmer”.

Letra: “wintergreen kiss, all mine”

Significado: esta línea se relaciona con otra de sus variantes: “the shiny bug collection”, que está disponible en “vinilo marmoleado violet shimmer” y, lo que es más relevante, “vinilo marmoleado wintergreen y onyx”. (“violet” se menciona en “Elizabeth Taylor”, al igual que “onyx” en “opalite”)

La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well".Con su exitosa gira "Eras" conquistó los Estados Unidos y la llevó a una etapa internacional. que la ha encaminado para conquistar el planeta. Imagen durante el primer concierto de esta gira en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023.Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapour, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.
1 / 16 | Fotos: Taylor Swift, con un 2023 exorbitante. La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well". - The Associated Press
Taylor Swift
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
