20 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¡Taylor Swift regresa al cine! Lanza su nuevo álbum con una celebración especial

Presentará su fiesta de estreno “The Official Release Party of a Showgirl” del 3 al 5 de octubre

20 de septiembre de 2025 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del vídeo musical del sencillo “The Fate of Ophelia”. (Lewis Joly)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Taylor Swift volverá a las salas de cines en octubre para presentar “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum “The Life of a Showgirl”.

RELACIONADAS

“Por la presente, te invito a una deslumbrante velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una ‘showgirl’ (vedete, en español): del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió la cantante en Instagram.

Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del vídeo musical del sencillo “The Fate of Ophelia”, con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La estrella pop develará su álbum “The Life of a Showgirl”, inspirado en su gira mundial “The Eras Tour” y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

El disco, que incluirá 12 canciones, contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum ‘Red’ y en éxitos como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ o ‘Wildest Dream’.

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara “The Tortured Poets Department”, un proyecto de más de 30 canciones que incluye duetos con Post Malone y Florence + The Machine.

La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well".Con su exitosa gira "Eras" conquistó los Estados Unidos y la llevó a una etapa internacional. que la ha encaminado para conquistar el planeta. Imagen durante el primer concierto de esta gira en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023.Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapour, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.
1 / 16 | Fotos: Taylor Swift, con un 2023 exorbitante. La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well". - The Associated Press

Recientemente, la cantante anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce a través de una publicación en Instagram que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar”, acompañada de varias fotos de la pareja posando y mostrando el anillo.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo
Taylor Swift
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
