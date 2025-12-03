Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¡Llegó Spotify Wrapped... y Bad Bunny destrona a Taylor Swift!

El cantante boricua recupera el primer lugar global con más de 19.8 mil millones de reproducciones y lidera también la lista de álbumes

3 de diciembre de 2025 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Su álbum en español "Debí tirar más fotos" recibió seis nominaciones a los Premios Grammy, incluyendo mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global y portada.
1 / 27 | ¡Llegó Spotify Wrapped... y Bad Bunny destrona a Taylor Swift!. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La temporada navideña ya está aquí y, con ella, un regalo para los fanáticos de los datos de fin de año y el mercadeo: ¡llegó Spotify Wrapped! Y la superestrella puertorriqueña Bad Bunny ha sido nombrado su artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift.

RELACIONADAS

El miércoles, el gigante del “streaming” reveló su resumen anual de las tendencias de escucha individuales, así como tendencias alrededor del mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y pódcast principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el año más destacado en la plataforma.

Los artistas que encabezan las listas siguen dominando

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

Bad Bunny fue el más reproducido mundialmente en 2025, acumulando más de 19.8 mil millones de “streams”. Le siguen Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

Durante los últimos dos años, Swift ha comandado la primera posición global —reclamándola en 2023 y manteniéndola en 2024— tras destronar a Bad Bunny. Él había sostenido el codiciado título por tres años consecutivos desde 2020. Ahora, vuelve al tope.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos luce algo similar: allí, Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido globalmente fue, por supuesto, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” de SZA y “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es “I’m The Problem” de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX” de Lamar.

A nivel global, el título de canción más reproducida se lo llevan Bruno Mars y Lady Gaga con su colaboración “Die with a Smile”, que ha acumulado más de 1.7 mil millones de “streams”. Luego siguen “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” de Bad Bunny.

“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y, en quinto lugar, “TV Off” de Lamar y Lefty Gunplay.

La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well".Con su exitosa gira "Eras" conquistó los Estados Unidos y la llevó a una etapa internacional. que la ha encaminado para conquistar el planeta. Imagen durante el primer concierto de esta gira en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023.Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapour, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.
1 / 16 | Fotos: Taylor Swift, con un 2023 exorbitante. La cantante Taylor Swift ya cuenta con un Premio Grammy de "Mejor Video Musical" por el cortometraje "All Too Well". - The Associated Press

¿Qué hay de nuevo en Spotify Wrapped este año?

Como cada año, hay algunas funciones nuevas. Entre ellas, la introducción de “Top Albums”, una tabla de clasificación para fanáticos que muestra a los usuarios cómo se comparan con otros en cuanto a “streams” de un artista, una función de “Edad de Escucha” que compara los hábitos de consumo del usuario con los de su grupo de edad y mucho más.

También existe algo llamado “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

Estas adiciones difieren de las del año pasado, cuando algunos usuarios se quejaron en redes sociales de que Wrapped —que cambia de diseño cada año— fue minimalista en 2024. Dijeron que carecía de funciones anteriores como “Top Cities”, “Audio Auras” y “Top Genres”. Esta última ha sido reinstalada para 2025.

Otras funciones revisitadas para 2025 incluyen “Top Songs”, que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces reprodujeron sus 100 canciones principales, y un “Top Song Quiz”.

Spotify Wrapped en la economía del “streaming”

Los artistas más grandes, a nivel global, siguen ocupando los primeros lugares en Spotify Wrapped. Y eso no debería sorprender: figuran prominentemente en el servicio de “streaming”, incluidos sus listas de reproducción más influyentes, además de contar con bases de fanáticos leales y dedicadas. Para artistas independientes que puedan aparecer en el Wrapped individual de un oyente, acceder a un puesto alto en la lista global requeriría miles de millones de reproducciones.

El "streaming" representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical —84% en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos.

Spotify es la plataforma más grande de todas —representa aproximadamente el 31% de la cuota total de mercado—, con 713 millones de usuarios registrados y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Esto representa un aumento con respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta misma fecha el año pasado.

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Los fanáticos estallaron de emoción durante el último concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí“.

Tags
Bad BunnySpotifyTaylor Swift
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: