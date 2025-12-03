Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.

1 / 27 | ¡Llegó Spotify Wrapped... y Bad Bunny destrona a Taylor Swift!. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

La temporada navideña ya está aquí y, con ella, un regalo para los fanáticos de los datos de fin de año y el mercadeo: ¡llegó Spotify Wrapped! Y la superestrella puertorriqueña Bad Bunny ha sido nombrado su artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift.

El miércoles, el gigante del “streaming” reveló su resumen anual de las tendencias de escucha individuales, así como tendencias alrededor del mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y pódcast principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el año más destacado en la plataforma.

Los artistas que encabezan las listas siguen dominando

Bad Bunny fue el más reproducido mundialmente en 2025, acumulando más de 19.8 mil millones de “streams”. Le siguen Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

Durante los últimos dos años, Swift ha comandado la primera posición global —reclamándola en 2023 y manteniéndola en 2024— tras destronar a Bad Bunny. Él había sostenido el codiciado título por tres años consecutivos desde 2020. Ahora, vuelve al tope.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos luce algo similar: allí, Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido globalmente fue, por supuesto, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” de SZA y “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es “I’m The Problem” de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX” de Lamar.

A nivel global, el título de canción más reproducida se lo llevan Bruno Mars y Lady Gaga con su colaboración “Die with a Smile”, que ha acumulado más de 1.7 mil millones de “streams”. Luego siguen “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” de Bad Bunny.

“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y, en quinto lugar, “TV Off” de Lamar y Lefty Gunplay.

¿Qué hay de nuevo en Spotify Wrapped este año?

Como cada año, hay algunas funciones nuevas. Entre ellas, la introducción de “Top Albums”, una tabla de clasificación para fanáticos que muestra a los usuarios cómo se comparan con otros en cuanto a “streams” de un artista, una función de “Edad de Escucha” que compara los hábitos de consumo del usuario con los de su grupo de edad y mucho más.

También existe algo llamado “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

Estas adiciones difieren de las del año pasado, cuando algunos usuarios se quejaron en redes sociales de que Wrapped —que cambia de diseño cada año— fue minimalista en 2024. Dijeron que carecía de funciones anteriores como “Top Cities”, “Audio Auras” y “Top Genres”. Esta última ha sido reinstalada para 2025.

Otras funciones revisitadas para 2025 incluyen “Top Songs”, que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces reprodujeron sus 100 canciones principales, y un “Top Song Quiz”.

Spotify Wrapped en la economía del “streaming”

Los artistas más grandes, a nivel global, siguen ocupando los primeros lugares en Spotify Wrapped. Y eso no debería sorprender: figuran prominentemente en el servicio de “streaming”, incluidos sus listas de reproducción más influyentes, además de contar con bases de fanáticos leales y dedicadas. Para artistas independientes que puedan aparecer en el Wrapped individual de un oyente, acceder a un puesto alto en la lista global requeriría miles de millones de reproducciones.

El "streaming" representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical —84% en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos.

Spotify es la plataforma más grande de todas —representa aproximadamente el 31% de la cuota total de mercado—, con 713 millones de usuarios registrados y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Esto representa un aumento con respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta misma fecha el año pasado.