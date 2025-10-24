Opinión
24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny, máximo ganador de los Latin Billboard, elogia a los artistas que vinieron antes

“Estamos continuando un trabajo que muchos artistas vienen haciendo”, dijo, antes de nombrarlos

24 de octubre de 2025 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Obtuvo 11 galardones en la noche del jueves. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - A los pies de Bad Bunny, el más premiado de la noche, con el mensaje cristiano en el regreso de Daddy Yankee, y un inicio musical de la temporada del Mundial 2026 con Wisin, Carlos Vives, Xavi y Emilia, los Latin Billboards llegaron este jueves a su edición 25.

RELACIONADAS

El Conejo, como también le conocen sus fans, no solo se llevó a casa 11 galardones, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio Billboard Top Latin Artist del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.

“Estoy 100% consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí”, expresó el artista, quien también ganó, el Latin Billboard al Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros.

“Creo que todos, Rauw, Peso, Karol, Fuerza Régida, estamos haciendo algo increíble; es un trabajo que todos estamos haciendo. Estamos continuando un trabajo que muchos artistas, Elvis (Crespo), Toño (Rosario), Wisin, Yankee y muchos más, vienen haciendo desde hace muchos años y que nos abrieron las puertas”, agregó Bad Bunny antes de decir, entre risas, que se ha pasado la gala jugando dominó detrás del escenario.

Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse.Jackie BracamontesJowell y Randy
1 / 15 | Moda y estilo: así llegaron los famosos a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse. - Marta Lavandier

La segunda más premiada fue Karol G, quien no solo se vio emocionadísima cada vez que subió al escenario a recibir un premio, sino que bailó y cantó como una fan más durante la ceremonia en la que actuaron Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.

“Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme”, expresó La Bichota, quien recibió seis premios, entre ellos “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina.

Fuerza Regida obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.

“Estamos muy orgullosos porque le metemos mucho esfuerzo a esto. Le metemos sangre, sudor, lágrimas”, dijo EFE Khrystian Ramos, uno de los integrantes de Fuerza Régida.

La banda Fuerza Regida está haciendo historia con sus 15 nominaciones. Además del artista del año, compiten en categorías como Álbum Top Regional Mexicano del año. EFE/ Marlon Pacheco
La banda Fuerza Regida está haciendo historia con sus 15 nominaciones. Además del artista del año, compiten en categorías como Álbum Top Regional Mexicano del año. EFE/ Marlon Pacheco (Marlon Pacheco)

Laura Pausini conmovió a la audiencia con su presentación antes de recibir el Premio Ícono, en la que cantó su gran éxito “Mi historia entre tus dedos”. “Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio y es gracias a ustedes que me han adoptado, que por más barreras que nos pongan, cada día llegamos a más rincones del mundo”, manifestó.

Y por primera vez decidió “agradecerle a esta Laura. La trabajadora y la testaruda que no se ha rendido cuando le han dicho que no, que han sido muchas veces”.

Elvis Crespo arrives at the Latin Billboard Awards Thursday, Oct. 23, 2025, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
Elvis Crespo arrives at the Latin Billboard Awards Thursday, Oct. 23, 2025, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)

Otros que recibieron premios especiales fueron Peso Pluma y Elvis Crespo. La encargada de entregarlo al mexicano fue su novia, la también cantante Kenia OS, a quien agradeció por su apoyo y “hacerle mejor persona, mejor artista y mejor jefe”.

“Estoy bien orgulloso de estar siendo premiado haciendo música que me gusta, de mi tierra y disfrutándome el proceso con mucha gente linda”, agregó.

Crespo, el encargado de cerrar la noche junto a Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra con un popurrí de sus éxitos tropicales. Durante la gala recibió el Latin Billboard Salón de la Fama. “Jamás me habría imaginado cuando comencé en la música seguir aquí y ser reconocido tantos años después”, dijo a EFE.

La ceremonia, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, fue inaugurada por Tañón con su tema ‘El jolgorio’, mientras que Abraham Mateo, Ángel López y Arthur Hanlon dieron el mayor toque de nostalgia al celebrar los 25 años de ‘A puro dolor’.

Daddy Yankee cantó su nuevo tema de corte religioso ‘Sonríele’ y sorprendió a los presentes con un mensaje cristiano debajo de las sillas del teatro James Knight Center.

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi interpretaron ‘Somos más’, el himno oficial en español de Telemundo para el Mundial 2026.

Otras estrellas que se destacaron fueron Shakira, con tres galardones, y Netón Vega y Oscar Maydon, con dos premios cada uno.

Bad Bunny Premios Billboard a la Música Latina Karol G Rauw Alejandro
Agencia EFE
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
