El mensaje oculto de Daddy Yankee que conmovió al público en los Premios Billboard de la Música Latina

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se presentó por primera vez en los escenarios tras casi dos años de haber anunciado su retiro de la música, y aprovechó el espectáculo que ofreció en los Premios Billboard de la Música Latina para dejar un mensaje especial al público que allí se encontraba.

“Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente, qué lindo, pero ahora con una misión para decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A todos mis colegas que están aquí, felicitaciones a todos. Con mucho respeto, los felicito por sus premios, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre, no lo olviden”, sostuvo el artista.

Su presentación en la vigésima quinta edición de los premios marcó su regreso oficial tras concluir, en diciembre de 2023, con “La última vuelta”, lo que en aquel momento denominó como su “gira de despedida”. El cierre de ese recorrido tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde, ante sus fanáticos, anunció su conversión al cristianismo con las palabras: “Reconozco que Jesús vive en mí”.

Durante la noche del jueves, el artista sorprendió al público con un emotivo gesto.

“Les dejé una sorpresa a todos debajo de sus asientos, la pueden ahora mismo abrir, una palabra de edificación que les ministre en sus vidas. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Cristo viene”, expresó el Big Boss luego de interpretar su más reciente éxito, “Sonríele”, tema que forma parte de su nueva producción discográfica “Lamento en baile”.

