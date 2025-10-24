Opinión
24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El mensaje oculto de Daddy Yankee que conmovió al público en los Premios Billboard de la Música Latina

El reguetonero regresó a los escenarios con su tema “Sonríele”

24 de octubre de 2025 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee arrives at the Latin Billboard Awards Thursday, Oct. 23, 2025, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se presentó por primera vez en los escenarios tras casi dos años de haber anunciado su retiro de la música, y aprovechó el espectáculo que ofreció en los Premios Billboard de la Música Latina para dejar un mensaje especial al público que allí se encontraba.

“Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente, qué lindo, pero ahora con una misión para decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A todos mis colegas que están aquí, felicitaciones a todos. Con mucho respeto, los felicito por sus premios, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre, no lo olviden”, sostuvo el artista.

Su presentación en la vigésima quinta edición de los premios marcó su regreso oficial tras concluir, en diciembre de 2023, con “La última vuelta”, lo que en aquel momento denominó como su “gira de despedida”. El cierre de ese recorrido tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde, ante sus fanáticos, anunció su conversión al cristianismo con las palabras: “Reconozco que Jesús vive en mí”.

"No es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito": Daddy Yankee causa revuelo con su mensaje de despedida

"No es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito": Daddy Yankee causa revuelo con su mensaje de despedida

El máximo líder de la música urbana anunció su conversión al cristianismo con este mensaje.

Durante la noche del jueves, el artista sorprendió al público con un emotivo gesto.

“Les dejé una sorpresa a todos debajo de sus asientos, la pueden ahora mismo abrir, una palabra de edificación que les ministre en sus vidas. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Cristo viene”, expresó el Big Boss luego de interpretar su más reciente éxito, “Sonríele”, tema que forma parte de su nueva producción discográfica “Lamento en baile”.

Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse.
Moda y estilo: así llegaron los famosos a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse. - Marta Lavandier

Al concluir su presentación, el público se levantó y comenzó a buscar cuál era el mensaje que Daddy Yankee había dejado. Se trataba del Salmo 30:11: “Has cambiado mi lamento en baile”.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
