Cristina Porta y Paco Pizaña en los Premios Billboard a la Música Latina: “Lo que se ve no se juzga”

Después de convertirse en la ganadora absoluta de “Top Chef VIP 4”, Cristina Porta sorprendió a todos al llegar, junto al también finalista de la competencia Paco Pizaña, a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina.

“Venimos como protagonistas de Top Chef”, comenzó diciendo la periodista española ante las preguntas de los presentadores de Telemundo, Gabriel Coronel y Chiky Bombom.

“¿Digan la verdad, están saliendo sí o no?”, cuestionaron los conductores.

“Mira, lo que se ve no se juzga. ¿Estamos saliendo? Sí, claro… saliendo de Top Chef. Estamos compartiendo tiempo juntos, nos seguimos viendo”, respondió el actor mexicano.

“Estamos siguiendo todo lo que pasó en Top Chef y era una relación real. Etiqueta todavía no le ponemos”, agregó la también exhabitante de “La casa de los famosos 3″.

Durante la cuarta temporada de la competencia de cocina, Porta y Pizaña protagonizaron varias controversias, tanto dentro como fuera del set de grabación del reality show.

PUBLICIDAD

Varios exparticipantes alegaron que entre ambos existía una relación sentimental que habría comenzado en las cocinas del programa.

En aquel momento, Pizaña se encontraba casado con la también actriz Julia Urbini —de quien se separó en medio de las grabaciones—, mientras que se decía que Porta tenía novio.