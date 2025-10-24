Opinión
24 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cristina Porta y Paco Pizaña en los Premios Billboard a la Música Latina: “Lo que se ve no se juzga”

Su aparición en la alfombra azul de los premios levantó nuevamente los rumores de una relación sentimental

24 de octubre de 2025 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Porta y Paco Pizaña (captura de pantalla)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Después de convertirse en la ganadora absoluta de “Top Chef VIP 4”, Cristina Porta sorprendió a todos al llegar, junto al también finalista de la competencia Paco Pizaña, a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina.

“Venimos como protagonistas de Top Chef”, comenzó diciendo la periodista española ante las preguntas de los presentadores de Telemundo, Gabriel Coronel y Chiky Bombom.

“¿Digan la verdad, están saliendo sí o no?”, cuestionaron los conductores.

“Mira, lo que se ve no se juzga. ¿Estamos saliendo? Sí, claro… saliendo de Top Chef. Estamos compartiendo tiempo juntos, nos seguimos viendo”, respondió el actor mexicano.

“Estamos siguiendo todo lo que pasó en Top Chef y era una relación real. Etiqueta todavía no le ponemos”, agregó la también exhabitante de “La casa de los famosos 3″.

Durante la cuarta temporada de la competencia de cocina, Porta y Pizaña protagonizaron varias controversias, tanto dentro como fuera del set de grabación del reality show.

Varios exparticipantes alegaron que entre ambos existía una relación sentimental que habría comenzado en las cocinas del programa.

En aquel momento, Pizaña se encontraba casado con la también actriz Julia Urbini —de quien se separó en medio de las grabaciones—, mientras que se decía que Porta tenía novio.

Cristina Porta es una periodista deportiva de nacionalidad española.Cristina Porta fue parte de "La casa de los famosos 4″, que ganó la puertorriqueña Maripily Rivera. Como parte de su estancia, se convirtió en la participante con más nominaciones. Porta es abrazada por la conductora de "Top Chef VIP", Carmen Villalobos, al proclamarse como la ganadora con un gran premio de $200,000.
1 / 14 | Cristina Porta: su paso por los "realities" y su conexión con Puerto Rico . Cristina Porta es una periodista deportiva de nacionalidad española. - Facebook
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
