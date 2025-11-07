Opinión
Feriados
7 de noviembre de 2025
Bad Bunny es el latino más destacado en los Grammy con seis nominaciones

El exponente de música urbana compite en varias categorías, entre ellas, mejor canción, grabación y álbum

7 de noviembre de 2025 - 3:06 PM

Fotografía de archivo fechada el 07 de junio de 2024 del cantante Bad Bunny durante su concierto de cierre de la gira Most Wanted Tour en el coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). (ENID M SALGADO ENID M. SALGADO MERCADO)
Por Agencia EFE
Bad Bunny se hizo este viernes con seis nominaciones a los Premios Grammy: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Rauw Alejandro, por ‘Cosa Nuestra’; Andrés Cepeda, por ‘Bogotá Deluxe’; Karol G, por ‘Tropicoqueta’; Natalia Lafourcade, por ‘Cancionera’, y Alejandro Sanz, por ‘¿Y ahora qué?’.

Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, J Balvin, por ‘Mixteip’; Feid, por ‘FERXXO VOL X: Sagrado’; Nicki Nicole, por ‘Naiki’; Trueno, por ‘EUB DELUXE’ y Yandel, por ‘SINFÓNICO (en vivo)’

En la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ‘ASTROPICAL’; Ca7riel y Paco Amoroso, por ‘PAPOTA’; Los Wizzards, por ALGORHYTHM; Fito Páez, por ‘Novela’ y Aterciopelados, por ‘Genes Rebeldes’.

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Los fanáticos estallaron de emoción durante el último concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí“.

Al mejor álbum de música mexicana aspiran por ‘Mala Mía’ Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con ‘Y lo que viene’. Completan la lista Paola Jara, por ‘Sin rodeos’; Carín León, por ‘Palabra de To’s (Seca) y Bobby Pulido, por ‘Bobby Pulido & Friends por ‘Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (en vivo)’.

‘Fotografías’, de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; ‘Raíces’, de Gloria Estefan; ‘Clásicos 1.0’, del Grupo Niche; ‘Bingo’, de Alain Pérez, y ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’, de Gilberto Santa Rosa, optarán al mejor álbum latino tropical.

En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena Vista Social Club, y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a cuatro Grammy: mejor interpretación orquestal con la Sinfónica Simón Bolívar por el ‘Bólero de Ravel’; mejor composición clásica contemporánea, por ‘Ortiz: Dzonot’ y mejor compendio clásico y mejor interpretación coral, ambas por ‘Ortiz: Yanga’.

Agencia EFE
