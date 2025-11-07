Bad Bunny es el latino más destacado en los Grammy con seis nominaciones

Bad Bunny se hizo este viernes con seis nominaciones a los Premios Grammy: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Rauw Alejandro, por ‘Cosa Nuestra’; Andrés Cepeda, por ‘Bogotá Deluxe’; Karol G, por ‘Tropicoqueta’; Natalia Lafourcade, por ‘Cancionera’, y Alejandro Sanz, por ‘¿Y ahora qué?’.

Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, J Balvin, por ‘Mixteip’; Feid, por ‘FERXXO VOL X: Sagrado’; Nicki Nicole, por ‘Naiki’; Trueno, por ‘EUB DELUXE’ y Yandel, por ‘SINFÓNICO (en vivo)’

En la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ‘ASTROPICAL’; Ca7riel y Paco Amoroso, por ‘PAPOTA’; Los Wizzards, por ALGORHYTHM; Fito Páez, por ‘Novela’ y Aterciopelados, por ‘Genes Rebeldes’.

PUBLICIDAD

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron Los fanáticos estallaron de emoción durante el último concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí“.

Al mejor álbum de música mexicana aspiran por ‘Mala Mía’ Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con ‘Y lo que viene’. Completan la lista Paola Jara, por ‘Sin rodeos’; Carín León, por ‘Palabra de To’s (Seca) y Bobby Pulido, por ‘Bobby Pulido & Friends por ‘Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (en vivo)’.

‘Fotografías’, de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; ‘Raíces’, de Gloria Estefan; ‘Clásicos 1.0’, del Grupo Niche; ‘Bingo’, de Alain Pérez, y ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’, de Gilberto Santa Rosa, optarán al mejor álbum latino tropical.