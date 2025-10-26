Opinión
26 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Dei V a Bad Bunny ante su sorpresa en el concierto: “Gracias por cambiarme la vida”

La estrella global fue el invitado especial de la tercera función del debut del exponente urbano en el Coliseo de Puerto Rico

26 de octubre de 2025 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista urbano Dei V se presentó del 23 al 25 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La estrella internacional Bad Bunny sorprendió en la noche del sábado a los fanáticos del exponente urbano Dei V al aparecer en la tercera función de su concierto “Underwater” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La voz de “Baile inolvidable” subió al escenario para interpretar el tema “Veldá” que grabó con Dei V y Omar Courtz para su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ provocando la euforia del público que no imaginaba que Bad Bunny asistiera a la última función del novel artista urbano.

Dei V debutó este fin de semana como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico. La presentación de cada noche se extendió por cerca de tres horas, con un repertorio de aproximadamente 50 canciones que recorrieron su trayectoria musical y su más reciente producción discográfica “Underwater”. El reguetonero hizo tres conciertos todo vendido en el recinto de Hato Rey.

Ante un Coliseo de Puerto Rico completamente lleno, Dei V ofreció la primera de sus tres funciones de "Underwater", marcando su esperado debut como artista principal en el “Choli”.La presentación se extendió por cerca de tres horas, con un repertorio de aproximadamente 50 canciones que recorrieron su trayectoria musical y su más reciente producción discográfica.Dei V se prepara para continuar con dos funciones adicionales hoy, viernes 24, y mañana, sábado 25 de octubre, ambas completamente vendidas. Cada noche promete ofrecer una experiencia distinta dentro del universo visual y conceptual de "Underwater".
1 / 6 | Dei V debuta como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico. Ante un Coliseo de Puerto Rico completamente lleno, Dei V ofreció la primera de sus tres funciones de "Underwater", marcando su esperado debut como artista principal en el “Choli”. - Suministrada/Jonathan Portes- “Portezis”

Dei V aprovechó de compartir escenario con Bad Bunny para darle las gracias por la oportunidad y por el apoyo que la estrella le ha dado en su corta carrera musical.

Gracias por cambiarme la vida, por creer en mi. Sabes que te aprecio mucho. Eres un ejemplo a seguir”, le dijo Dei V a Bad Bunny tras confundirse en un abrazo ante un Choliseo enardecido.

@tumusicahoy

EL ABRAZO DEL FINAL 🥹 @Bad Bunny aparece en el tercer Choli de #deiv para cantar #Veldá y él le dedica unas emotivas palabras 🖤 #tumusicahoy #tmh #badbunny 🎥 @ArtistPublicist

♬ VeLDÁ - Bad Bunny & Omar Courtz & Dei V
