Dei V a Bad Bunny ante su sorpresa en el concierto: “Gracias por cambiarme la vida”

La estrella internacional Bad Bunny sorprendió en la noche del sábado a los fanáticos del exponente urbano Dei V al aparecer en la tercera función de su concierto “Underwater” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La voz de “Baile inolvidable” subió al escenario para interpretar el tema “Veldá” que grabó con Dei V y Omar Courtz para su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ provocando la euforia del público que no imaginaba que Bad Bunny asistiera a la última función del novel artista urbano.

Dei V debutó este fin de semana como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico. La presentación de cada noche se extendió por cerca de tres horas, con un repertorio de aproximadamente 50 canciones que recorrieron su trayectoria musical y su más reciente producción discográfica “Underwater”. El reguetonero hizo tres conciertos todo vendido en el recinto de Hato Rey.

PUBLICIDAD

1 / 6 | Dei V debuta como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico. Ante un Coliseo de Puerto Rico completamente lleno, Dei V ofreció la primera de sus tres funciones de "Underwater", marcando su esperado debut como artista principal en el “Choli”. - Suministrada/Jonathan Portes- “Portezis” 1 / 6 Dei V debuta como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico Ante un Coliseo de Puerto Rico completamente lleno, Dei V ofreció la primera de sus tres funciones de "Underwater", marcando su esperado debut como artista principal en el “Choli”. Suministrada/Jonathan Portes- “Portezis” Compartir

Dei V aprovechó de compartir escenario con Bad Bunny para darle las gracias por la oportunidad y por el apoyo que la estrella le ha dado en su corta carrera musical.