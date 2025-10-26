Dei V a Bad Bunny ante su sorpresa en el concierto: “Gracias por cambiarme la vida”
La estrella global fue el invitado especial de la tercera función del debut del exponente urbano en el Coliseo de Puerto Rico
26 de octubre de 2025 - 11:01 AM
26 de octubre de 2025 - 11:01 AM
La estrella internacional Bad Bunny sorprendió en la noche del sábado a los fanáticos del exponente urbano Dei V al aparecer en la tercera función de su concierto “Underwater” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
La voz de “Baile inolvidable” subió al escenario para interpretar el tema “Veldá” que grabó con Dei V y Omar Courtz para su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ provocando la euforia del público que no imaginaba que Bad Bunny asistiera a la última función del novel artista urbano.
Dei V debutó este fin de semana como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico. La presentación de cada noche se extendió por cerca de tres horas, con un repertorio de aproximadamente 50 canciones que recorrieron su trayectoria musical y su más reciente producción discográfica “Underwater”. El reguetonero hizo tres conciertos todo vendido en el recinto de Hato Rey.
Dei V aprovechó de compartir escenario con Bad Bunny para darle las gracias por la oportunidad y por el apoyo que la estrella le ha dado en su corta carrera musical.
“Gracias por cambiarme la vida, por creer en mi. Sabes que te aprecio mucho. Eres un ejemplo a seguir”, le dijo Dei V a Bad Bunny tras confundirse en un abrazo ante un Choliseo enardecido.
@tumusicahoy
EL ABRAZO DEL FINAL 🥹 @Bad Bunny aparece en el tercer Choli de #deiv para cantar #Veldá y él le dedica unas emotivas palabras 🖤 #tumusicahoy #tmh #badbunny 🎥 @ArtistPublicist♬ VeLDÁ - Bad Bunny & Omar Courtz & Dei V
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: